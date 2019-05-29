Redmi K20 Pro Doğrudan Android Q ile Gelebilir!

Google, kısa bir süre önce Android Q beta 3 güncellemesini geliştirilere sunmuştu. Hatta şirket Beta 3 sürümüne dahil olan akıllı telefonların listesini yayınlamıştı. Listede yer alan Xiaomi Mi Mix 3 5G ve Xiaomi Mi 9 akıllı telefonları, Çinli firmadan gelen ilk iki cihaz olmuştu.

İlk etapta toplamda 21 telefonun ismi gündeme gelmişti. Şimdi ise listeye yenileri ekleniyor. Dün Çin’de tanıtım yapılan Redmi K20 Pro, listenin yeni üyesi olacak. Tanıtımı yapıldıktan kısa bir süre sonra, cihaz Android Q beta sürümüne yükseltilebilir cihazlar listesine eklendi.

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, bu ayın başlarında Android Q ile gelecek yeni bir amiral gemisi telefondan bahsetmişti. Anlaşılan bunu Redmi K20 Pro ile yapacak. Ayrıca piyasaya sürülmeden önce Android Q yüklenmiş olabilir.

Resmi web sitesi sadece Çin’deki Redmi K20 Pro kullanıcılarının Android Q beta sürümüne güncelleme yapabileceğini belirtiyor. Yüklemek için, kullanıcıların MIUI web sitesinden izin alması gerekiyor.

İşletim sistemi hala beta aşamasında olduğu için henüz çözülmemiş bazı konular var. Bazıları parmak izi algılayıcı desteği içermiyor, Bluetooth araması bazı klavyeleri bulamıyor ve yalnızca bazı videolar Google Drive’da görünüyor. Tüm sorunlar çözüldüğünde ortaya devasa bir yazılım çıkabilir.