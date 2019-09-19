Redmi K20 Pro Exclusive Edition Modeli Duyuruldu

Akıllı telefon dünyasının yeni oyuncularından biri olarak karşımıza çıkmaya başlayan Redmi, kısa süre önce yeni akıllı telefonları için bir güncelleme yapılacağını açıklamıştı. Telefonların Redmi K20 Pro Exclusive Edition modeliyle yenileneceği açıklanmıştı.

Amiral gemisi modelleri arasında iddialı akıllı telefonlardan biri olması beklenen Redmi K20 Pro Exclusive Edition modelinin tanıtımı yapıldı. Merakla beklenen değişiklikler için de soru işaretleri ortadan kalkmış oldu. Hemen yeni modelin nasıl bir değişiklikle beraber geldiği konusunda bilgiler berelim.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition Neler Sunuyor?

Tasarım, teknik özellikler olarak yeni modeli sınıflandırmak çok doğru olmayacak. Öyle ki bu modelde sanıldığı kadar önemli değişiklikler söz konusu değil. Tasarım kısmı sabit kalmış durumda. Yine ön kısımda oldukça geniş bir ekran var. Bunu sağlayan açılır kapanır kamera sistemi de bir hayli ne çıkıyor. Ayrıca arka kısımda da üst üste sıralı kameralar kullanıldığını görüyoruz. Kısacası ana tasarım değiştirilmemiş durumda.

Telefonların genel tasarımının değiştirilmemesine karşın, bu modelin içerisinde yer alan işlemci değiştirildi. Yeni akıllı telefonların Snapdragon 855+ işlemcilerine sahip olduğu açıklandı. Ana modelde Snapdragon 855 işlemcileri bulunuyordu.

Fakat Redmi K20 Pro Exclusive Edition akıllı telefonlarında yenilenmiş olan işlemci modellerinde yer verildi. Güncellenmiş olan işlemciler haliyle biraz daha yüksek bir hız sunuyor.

Bu modelde 2.86 GHz seviyesine kadar saat hızı sunulabiliyor. Bunun dışında RAM kısmında da yine iki farklı seçenek var. İlk modelde 6 GB RAM kullanılıyor. Seçim yapabileceğiniz ikinci model içerisinde ise 8 GB RAM miktarına yer verildiğini görüyoruz.

Her iki RAM miktarında da depolama alanları değişiklik gösteriyor. 64 GB,128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri var. Telefonların kamera kısmında ise 48 MP + 8 MP + 13 MP değerinde üçlü arka kamerası ile gelen akıllı telefon ön kısımda ise 20 MP değerinde tek bir kameraya yer veriyor.

Henüz fiyatlar için bir açıklama yapılmadığını da ekleyelim. Eylül sonuna kadar telefonların satışa çıkması bekleniyor.