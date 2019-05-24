Redmi K20 Pro Fiyatı Sızdırıldı! Üç Farklı Modelde Gelecek!

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro amiral gemisi telefonların 28 Mayıs’ta tanıtılması bekleniyor. Hatta Çin’de Redmi K20 modelinin ön satışları bile başladı. Önceki raporlar Redmi K20 Pro’nun Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenen daha güçlü bir akıllı telefon olacağını ve K20‘nin daha az güçlü bir yongayla geleceğini öne sürdü.

Weibo’dan yeni sızan bir poster Redmi K20 Pro’nun üç farklı bellek çeşidinde geleceğini ortaya çıkarıyor. Telefonun üç modelinin fiyatı da yeni sızıntıda açıklandı. Çin sosyal paylaşım sitesinde görünen Redmi K20 Pro ‘nun sızdıran posteri sırasıyla;

6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip temel modelinin 376 dolar

dolar 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip ikinci model, 405 dolar

dolar 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip en yüksek model 434 dolar olacak.

Önceki sızıntılar, yaklaşmakta olan Redmi amiral gemisi telefonunun 8 GB RAM + 256 GB depolama alanında da kullanılabileceğini iddia etmişti. Bundan dolayı, yukarıda gösterilen posterde belirtilmeyen muhtemel başka bir sürüm de vardır.

Snapdragon 855 yonga tarafından desteklenen Xiaomi Mi 9 amiral gemisi de fiyatı 434 dolardı. Durumun bu şekilde olması Redmi K20 Pro ‘nun Mi 9 akıllı telefonun satışlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Yukarıdaki poster, Snapdragon 855 destekli Redmi K20 Pro’nun boydan boya bir ekrana ve açılır bir selfie kameraya sahip olduğunu ön plana çıkarıyor. 48 megapiksellik sensörü de içeren üçlü arka kameraya ve 4.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.