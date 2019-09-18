Redmi K20 Pro Parçalara Ayrıldı!

Redmi K20 Pro tam bi canavar. Üst düzey bir donanıma, uygun fiyat etiketine sahip ve iyi bir yapı kalitesine ev sahipliği yapıyor. Dışarıdan görünüm bu halde iken, peki ya içerde işler nasıl? Bu soruyu cevaplamak için, JerryRigEverything, Redmi K20 Pro’yu tamamen parçalara ayırdı.

K20 Pro, tipik yapıştırılmış cam sandviç tasarımı kullanılarak üretilmiştir. Arka panel açıldığında, kırmızı lastik contalar ortaya çıkıyor. Görünüşe göre Redmi, telefona bir tür su geçirmezlik sağlamıştır. Ancak OnePlus‘ın en son OnePlus 7 Pro amiral gemisinde yaptığı gibi bir açıklama yapmadı.

Muhtemelen bu telefonun uygun bir fiyat etiketi olmasının sebeplerinden biri. Korumasız bazı büyük açıklıklar olduğu için tamamen suya dayanıklı olmayabilir. Ama düşmeye karşı direnç için resmen onaylanmış P2i nano kaplama ile birleştirilmiş bu lastik contalar, çok iyi su direnci sağlayacaktır.

Redmi’nin maliyet üzerinde herhangi bir etkisi olmadan suya dayanıklılık için çaba sarf ettiğini görmek güzel. Motorlu açılır kamera mekanizması OnePlus 7 Pro ile aynıdır. Dahili motor dişli mekanizmayı döndürür ve ilerledikçe açılır kamera telefonun içine ve dışına taşınır. Bununla ilgili farklı olan, kameranın plastik kapağına düzgün bir şekilde takılan kenarların etrafında yanıp sönen LED ışıklara sahip olmasıdır.