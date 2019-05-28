Redmi K20 ve Redmi K20 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu yılın başlarında, Xiaomi Çin’de Redmi’yi bağımsız bir marka yaptı. Şirket ilk defa Redmi markalı mobil aksesuarları ve hatta bir çamaşır makinesini piyasaya sürdü. Bugün ise Redmi, yepyeni Redmi K20 serisi ile amiral gemisi akıllı telefon segmentine girdi.

Beklendiği gibi şirket, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Cihazlar, 3 boyutlu kavisli bir cam gövdeye sahip. Oldukça güzel görünmesini sağlayan gradyan bir tasarımla geliyorlar.

Redmi K20 Pro Özellikleri

Redmi K20 Pro, FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.39 inç AMOLED ekran ile geliyor. Üst kısımdaki ince çerçeve yalnızca 2.1 mm boyutunda olsa da, alt çerçeve kalınlığı 3.8 mm’ye düşürülmüştür. Çentik veya çerçeve olmadan, bu cihazdaki ekran %91.9 ekran/gövde oranı sunar.

Cihaz zararlı Mavi ışığı engellemek için VDE onaylı koruma ile birlikte gelir ve ayrıca donanım tabanlı DC Karartma özelliğini destekler. Cihaz, Kryo 485 CPU ve Adreno 640 GPU ile birlikte Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor.

Redmi K20 Pro’nun Antutu’da 388.803 sayı aldığı söyleniyor. Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 ile çıkacak. Redmi ayrıca oyun oynarken gelişmiş performans için Game Turbo 2.0‘ı ekledi. Cihaz ayrıca daha iyi ısı dağıtımı için 8 katmanlı Grafit Isı Emici ile donatılmıştır.

Kamera bakımından f/1.75 açıklığa sahip 48MP geniş açılı sensör, f/2.4 açıklığa sahip 13MP ultra geniş açılı sensör ve f/2.4 açıklığa sahip 8MP telefoto sensör içeren Redmi K20 Pro üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Bu yılın başında başlatılan Mi 9 SE de aynı üçlü kamera kurulumu ile geldi.

Cihaz 960 fps ağır çekim video kaydını desteklerken, üç sensörden hiçbiri için OIS yoktur. Selfie çekimleri için üst kısımdaki açılır kamera, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 20MP sensör var ve bir safir mercekle birlikte gelir.

4.000mAh’lık batarya ile çalışıyor ve 27W hızlı şarjı destekler. Bir ilk olarak, Redmi ayrıca üstün ses çıkışı için Hi-Fi ses yongası ile geliyor.

Redmi K20 Pro Fiyatı

Redmi K20 Pro’nun 6GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip temel modeli 361 dolardır. 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB depolama varyasyonları sırasıyla 375, 405 ve 433 dolara mal olacak.

Her iki Redmi K20 akıllı telefonu Çin’de Haziran ayının başlarında satışa sunulacak.

Redmi K20 Özellikleri

Redmi K20 ise, Redmi K20 Pro ile tamamen aynı görünüyor. Ancak 8nm Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platformu tarafından desteklenmektedir.

Arkada, 8MP telefoto sensör 8MP derinlik sensörü ile değiştirilir. Redmi K20 Pro, 48MP Sony IMX586 sensörünü kullanırken Redmi K20, 48MP Sony IMX582 sensörüyle donatılmıştır.

Özelliklerin geri kalanı hem Redmi K20 hem de Redmi K20 Pro akıllı telefonlarda aynı kalır. Pro modelinin aksine, Redmi K20 sadece 18W hızlı şarjı destekliyor. Cihazlar Karbon Fiber Siyah, Alev Kırmızısı ve Buzul Mavisi renk seçeneklerinde sunulacak.

Redmi K20 Fiyatı

Fiyatlandırma hakkında konuşurken, 64GB ve 128GB dahili depolamaya sahip Redmi K20, sırasıyla 289 Dolar ve 303 dolar ile fiyatlandırılmıştır.