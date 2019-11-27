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Redmi K30 4G Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi'nin ilk 5G destekli amiral gemisi K30'un 4G sürümü ortaya çıktı...

Muhammed Arslan

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Redmi K30 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Redmi K30, Redmi’nin ilk 5G akıllı telefonu olacak. Ama aynı zamanda 4G’lik bir modeli de varmış gibi görünüyor. Bu daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak. Büyük olasılıkla 5G’nin henüz ana akıma girmediği ülkelerde piyasaya sürülecek bir telefon olması bekleniyor.

Bugün ise 4G sürümünün özellikleri sızdırıldı. Bu özellikler dünkü sızanlara biraz benziyor. Ancak bazı temel farklılıklar da var. Kaynağa göre, Redmi K30 4G 20:9 en boy oranına sahip 6.66 inç FHD+ ekran ile donatılacak. 120Hz yenileme oranına sahip bir LCD ekran olacağı düşünülüyor.

Redmi üretim için COF paketleme teknolojisini kullanacak ve telefonun Gorilla Glass 5 koruması olacak. Kaynak, telefonun Redmi K20’nin içindeki Snapdragon 730’un daha güçlü bir sürümü olan Snapdragon 730G işlemci tarafından destekleneceğini ekledi. Temel model 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olacak.

Birincil arka kameranın 60MP Sony IMX686 olduğunu söyleyen dün sızıntısından farklı olarak, yeni kaynak birincil arka kameranın 64MP sensör olduğunu ileri sürdü. Diğer sensörlerin ise 8MP telefoto, 13MP ultra geniş ve makro fotoğrafçılık için olması gereken 2MP sensörle eşleştirildiğini söylüyor.

Selfie kameralar da farklı. Kaynak, 32MP + ToF sensöründen ziyade, bunun 20MP + 2MP derinlik sensörü olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Xiaomi Mi 9‘da olduğu gibi 27W hızlı şarj desteği de var. Telefon, kutudan çıkan Android 10 tabanlı MIUI 11’i ile çıkacak ve fiyatının 285 dolar olacak.

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