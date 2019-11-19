Redmi K30 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Xiaomi Geliştiricileri Konferansı geçtiğimiz günlerde Çin’de yapıldı. Etkinlikte, Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin ülkedeki 5G telefonların piyasaya sürülmesi yönündeki ilerlemesini gözden geçirdi. Jun, çift modlu 5G destekli Redmi K30‘un Aralık ayında resmileştirileceğini açıkladı.

Jun, Redmi K30‘un Aralık ayında tanıtılacağını onaylarken, özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Fakat Redmi K30 Pro‘nun da 2020’nin başında piyasaya sürüleceğini belirtti. Aynı zamanda 285 doların (1.630 Türk Lirası) üzerindeki tüm Xiaomi telefonlarda 5G desteğinin olacağını da açıkladı.

Ayrıca, şirketin 2020’de en az 10 tane 5G telefonu çıkaracağını da ortaya koydu. Çin firması önümüzdeki yılın ilk yarısında uygun fiyatlı 5G telefonları piyasaya sürecek. Redmi K30, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) çift modlu 5G’yi destekleyen ilk Xiaomi telefonu olacak.

Redmi K30, ikili kameraya ve hap şeklinde bir delikli ekran tasarıma sahip. Redmi K30, şirketin delikli ekranı olan ilk telefonu olacak. Telefonun bir MediaTek 5G yonga seti ile donatılmış olarak gelmesi bekleniyor. Ancak, şirketin bunun yerine bir Qualcomm 5G yonga seti kullanması ihtimali de var.