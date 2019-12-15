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Redmi K30 5G TENAA Listesinde 12GB RAM Sürümü Açıklandı!

Zeynep Gökçen

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Redmi K30 serisinin lansmanından önce, TENAA telefonun 4G versiyonunun özelliklerini yayınladı, ancak 5G versiyonunda yapmadı. Ajans şimdi Redmi K30 5G’nin özelliklerini yayınladı ve gelecekte yeni bir değişken alabileceğimizi ortaya koyuyor.Redmi K30 5G (M2001G7AE) 4 varyantta duyuruldu – 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB. Bununla birlikte, TENAA listesinde 512GB depolama alanı olan 12GB RAM sürümü olduğu belirtilmektedir.

Bu, orta seviye üst seviye bir cihaz için çok fazla RAM ve depolama alanı olduğundan emin olmakla birlikte, Redmi’nin sonunda bu sürümü piyasaya süreceği konusunda henüz bir onay yok.TENAA listesinde ayrıca, piyasaya sürülmemiş olan telefonun siyah ve yeşil renk çeşitleri olduğu da ortaya çıkıyor. Bu yüzden gelecekte sadece 12GB RAM versiyonumuzu almayabiliriz, aynı zamanda yeni renkler de elde edebiliriz.

Redmi, Ocak 2020’ye kadar telefonu satmaya başlamayacak, bu yüzden satışa çıkmadan önce hala yapılacak bir şeyler var.Redmi K30 5G, iki delikli 6.67 inç 2400 x 1080 IPS LCD ekrana sahip. Evet, aslında iki ayrı delik var ancak Redmi, delikler arasındaki boşluğu kararlaştırmak için yazılımı kullanıyor, böylece tek bir hap şeklinde delik gibi görünüyor. Ayrıca, ekranda 120Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği var.

Telefonun içinde Snapdragon 765G işlemci var. Telefonun arkasında dört kamera var – 64MP Sony IMX686 birincil kamera, 8MP 120 ° ultra geniş açılı kamera, 5MP 2 CM makro kamera ve 2MP derinlik sensörü. Redmi K30 5G ayrıca 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 20MP birincil selfie kameraya sahip.

Redmi, 30W hızlı şarj desteğine sahip bir 4500mAh pil içermektedir. Ayrıca NFC, bir ses girişi, IR Blaster, çift frekanslı GPS, Bluetooth 5.0 ve bir USB C Tipi bağlantı noktası vardır. Redmi K30 5G, yandan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı olan Hi-Res Audio’ya sahiptir ve Android 10 tabanlı MIUI 11’i çalıştırır.

KaynakGizmochina
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