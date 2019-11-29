Redmi K30 Dünyanın İlk Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Sensörüne Sahip

Kısa süre önce Xiaomi‘nin alt markası Redmi, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisi Redmi K30’un, 10 Aralık’ta tanıtılacağı doğrulandı. Şirket, kendi pazarı Çin’de telefonları piyasaya sürecek. Ayrıca tanıtım günü yaklaşmaya devam ettikçe akıllı telefonların hakkında şirket, çeşitli bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Şimdi ise Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, akıllı telefon için yeni bir özellik sundu. Telefonun “dünyanın ilk yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü” ile geleceğini ve lansman etkinliğinde daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyledi.

Bununla ilgili çok fazla açıklama yapmamasına rağmen raporlar, Redmi K30’un Sony’nin 60 megapiksel çözünürlükte olduğu söylenen Sony IMX686 adlı yeni görüntü algılayıcısına sahip olabileceğini gösteriyor. Kesin olarak bilmek için, resmi tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.

Yaklaşan Redmi K30 akıllı telefonunun SA ve NSA modlarını içeren çift modlu 5G desteği ile geleceği zaten doğrulandı. Bu, şirketten gelen ilk çift modlu 5G akıllı telefon olacağı anlamına geliyor.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım görüntüsünden, akıllı telefonun bir delikli ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Üstelik iki tane sensöre sahip olacağı doğrulandı. Bu özelliklerden ayrı olarak, yaklaşan Redmi K30 akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili hiçbir şey resmi olarak açıklanmadı.