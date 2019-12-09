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Redmi K30 Hi-Res Ses Sertifikası İle Geliyor!

Yarın satışa sunulacak olan Redmi K30 ve Redmi K30 5G'nin ses sistemi mükemmel olacak.

Ayşen Sıla

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Redmi K30 Hi-Res Ses Sertifikası İle Geliyor!

Redmi K30 ve Redmi K30 5G yarın piyasaya sürülecek. Telefonlar, pili yalnızca 1 saatte şarj etmenizi sağlayan 30W hızlı şarj gibi bazı etkileyici özellikleri bir araya getiriyor. Xiaomi, ayrıca Redmi K30‘un bir Hi-Res Ses Sertifikasına sahip olduğunu da ortaya koydu.

Bu, Redmi K30 serisi (Hi-Res ses kulaklıklarıyla) ses çıkışının, CD kalitesinden daha yüksek bir ses deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Bu nedenle, Tidal gibi platformlarda aboneliğiniz varsa, Hi-Res ses parçalarının keyfini çıkarmak, sizin için muhteşem olacak. Xiaomi, oyun oynarken ve film izlerken daha iyi bir ses deneyimi edinmenin önemini vurgulayarak, cihazın özelliğinden övgüyle bahsediyor.

Redmi K30 serisi, Redmi Xiao AI Play Akıllı Hoparlör ve RedmiBook 13 ile birlikte piyasaya sürülecek. K30, Snapdragon 730G ile çalışan bir 4G telefon olacak ve Redmi K30 5G, Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisine sahip olacak. Her iki telefon da, çift ön kameralar için bir delikli LCD ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazların arkasında 64MP dörtlü kamera ve 30W hızlı şarj desteği olan 4500mAh pil de bulunacak. Ayrıca, cihazlar Android 10 desteği ile raflarda yerini alacak.

Redmi K30 Hi-Res Ses Sertifikası İle Geliyor!
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