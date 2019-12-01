Redmi K30 Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi K30 5G‘nin 10 Aralık‘ta piyasaya sürüleceği doğrulandı. K30’un çift delikli ön kameralara ve dikey olarak yerleştirilmiş arka kameralara sahip olacağına dair birkaç fikir ortaya çıkmıştı.

Bugün, yaklaşmakta olan cihazın Weibo’daki resmi olmayan bazı işleyicilerini tespit ettik. Sızıntı, üstte çift delikli bir kamera ve arkada merkezi olarak yerleştirilmiş bir dikey kamera ortaya koyuyor.

Arka kameralar hakkında fazla bir şey öğrenemiyoruz, ancak merkezde, hap şeklinde düzenlenmiş bir dörtlü kameraya benziyor. Maalesef, bu küçük görüntüden çıkarabileceğimiz tek şey bu.

Bunun, Redmi K30’un resmi olmayan bir fotoğrafı olduğunu ve resimlerin orijinal olduğunu garanti edemeyeceğimizi unutmayın. Redmi K30, hem bağımsız ağ desteği sunan Redmi markasının ilk 5G akıllı telefonu olacak. Aynı zamanda, “dünyanın ilk yüksek çözünürlüklü” sensörüne sahip olan ilk telefon olacak.

Yeni modelin 5G özellikli Snapdragon 7XX serisi işlemci ile gelmesi olası. Üst düzey yerleşimi göz önüne alındığında, büyük bir pil ve hızlı şarj ile arka tarafta oldukça güçlü bir kamera kurulumu bekleyebiliriz. Ne yazık ki, cihaz hakkında fazla bilgimiz yok. Ancak önümüzdeki günlerde resmi ve gayri resmi kaynaklar aracılığıyla daha fazla ayrıntı sunabileceğimizi umuyoruz.