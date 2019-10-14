Redmi K30 Resmi Teknik Çizimi Ortaya Çıktı!

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin, önümüzdeki yıl ilk 5G telefonunu piyasaya süreceği iddia ediliyoretti. Telefonun, birkaç söylentiye göre Redmi K30 isminde gelmesi bekleniyor. Redmi 8 ve 8A tanıtım etkinliği sırasında Redmi, K30 hakkında bazı temel özellikleri ortaya çıkardı.

Telefonun tanıtım posteri, cihazın çift 5G bağlantısıyla geleceğini onayladı. Ayrıca cihazın benzersiz bir tasarımı benimseyerek çift delikli ekran tasarımıyla birlikte geldiği söyleniyor. Ortaya çıkan görüntülerden biri, cihazın tek bir delikli kamera modülünde yatay olarak hizalanmış çift selfie kamerasına evine sahip olacağını gösteriyor.

Delikli tasarımın kullanılması, ekran türüyle ilgili bazı cevaplanmamış soruları meydana getiriyor. Bildiğimiz gibi Samsung yalnızca telefonlarında bir OLED destekli delikli ekran kullanıyor. Ayrıca Xiaomi muhtemelen K30 ile aynı yaklaşımı benimseyebilir.

Ayrıca Redmi K30’un 5G için bağımsız (NSA) ve bağımsız (SA) modlarıyla geleceği söyleniyor. Bağımsız olmayan (NSA) ve bağımsız (SA), 4G’den gelecek nesil mobil teknolojiye geçerken iletişim servis sağlayıcılarının seçebileceği ikili 5G modülüdür.

Dağıtılan ilk 5G ağları, daha yüksek veri bant genişliği ve güvenilir bağlantı sağlamak için gelişmiş mobil geniş bant üzerine odaklanan NSA dağıtımlarıdır. 3GPP şartnamesine uygun olarak, 5G şebekelerine mevcut 4G altyapısı tarafından desteklenecek.