Redmi K30 Serisi Aynı Zamanda Beyaz Modelde De Piyasaya Sürülecek!

Bir Xiaomi iştiraki olan Redmi, bu sabah Redmi K30 serisi için yeni bir poster yayınladı (5 Aralık 2019). Öncekiler arasında paylaşılan görüntüde göze çarpan fark, yaklaşmakta olan akıllı telefonun Wang Yibo’nun elindeki beyaz modelde görüntülenmesi oldu.

Redmi K30 5G arka tasarımı

Redmi K30 5G (Arka)

Önceki resmi açıklamalara göre, cihazın ayrıca mor (Mor Yeşim) ve kırmızı renk seçeneği geleceği bilinmektedir. Redmi K30 serisi, önünde delikli çift ön kamera sistemi olan 6.67 inç ekrana sahip. Kaputun altında, taban varyantı, 700 serisi Snapdragon 765G‘de Qualcomm’un en son 5G SoC’si ile donatılmıştır. Cihazın, Xiaomi Grubunun 2020 sona ermesinden önce piyasaya sürmeyi planladığı on 5G akıllı telefonun bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Redmi K30, şirketin ilk 5G akıllı telefonu ve SA / NSA 5G çift mod desteğine sahip. Cihazın, 30W hızlı şarj ile büyük bir 4.500mAh batarya ile de çalıştırılması bekleniyor. Özellikle, büyük bir tasarım, selefine göre, yana monteli bir parmak izi sensörü biçiminde gelir. Arka tarafta, yeni bir halka tasarımı ile çevrili bir dört kamera modülü bulunmaktadır.



Redmi K30 5G (Ön)

Redmi’nin K30 serisi akıllı telefonları 10 Aralık 2019’da resmen açıklanacak. Ayrıca Redmi router AC2100, Redmi Speaker Play ve RedmiBook notebook’larla birlikte gelmesi bekleniyor.