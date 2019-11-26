Redmi K30 Serisi Çıkış Tarihi Açıklandı!

Uzun bir süredir devam eden söylentilerden sonra Xiaomi’nin Redmi markası, Redmi K30 serisi akıllı telefonlarını 10 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini onayladı. Bazı kişilere gönderilen davetiyeleri telefonun delikli ekranını ve çift modlu 5G desteğine de vurgu yapıyor.

Telefonların mayıs ayında tanıtılan K20 ve K20 Pro‘nun yükseltilmiş sürümleri olması bekleniyor. Qualcomm, 2020’de eski 7 Serisi ve 6 Serisi yonga setleri için 5G desteğinin genişlediğini duyurdu. Bu nedenle K30, Snapdragon 6 veya 7 serisi 5G Mobil Platformunu kullanabilir.

Yakın zamanda ortaya çıkan telefonun canlı görüntüsü, 120Hz yüksek yenileme oranına sahip 6.66 inç (1080 x 2400 piksel) FullHD+ ekranı ortaya çıkardı. Ayrıca Adreno 618 GPU‘nun varlığına işaret etti. Böylece daha önceki söylentiler Snapdragon 735 (Snapdragon 7250) olabileceğini söylese de Qualcomm Snapdragon 730 veya Snapdragon 730G yonga seti olabilir.

Daha önceki söylentiler yaklaşmakta olan Sony’nin yaklaşan IMX686 görüntü sensörünü ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısını kullanabileceğini ileri sürdü. Kutudan ise MIUI 11 arayüzü ile geleceğini belirttiler.

Xiaomi’nin 30W hızlı şarj desteği olan M2001G7AE model numarasına sahip telefonu, Çin’de 3C sertifikasını aldı. Bunun Redmi K30 ve K30 Pro telefonlarından birisinin olduğu düşünülüyor.