Redmi K30S Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Redmi K30S akıllı telefonu yakında resmiyet kazanacak. Sürekli olarak sızıntılara konu olmaya başlasa da, Redmi’den herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bugün ortaya çıkan birkaç sızıntı, Redmi K30S’nin 27 Ekim’de tanıtılacağını belirtiyor.

Weibo’da ortaya çıkan posterler Redmi K30S adını doğruluyor. Ayrıca Eylül ayında küresel pazarlarda resmiyet kazanan Xiaomi MI 10T‘nin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olduğu da görüntülerden anlaşılıyor.

Posterler, Redmi K30S’nin temel özelliklerinin Snapdragon 865 mobil platformu, 144 Hz yenileme hızını destekleyen bir ekran ve 5.000 mAh büyük bataryaya sahip olduğunu gösteriyor.

Redmi K30S’nin TENAA listesi, özelliklerinin MI 10T telefon ile aynı olduğunu ortaya çıkardı. Redmi K30S, 6.67 inçlik bir delikli ekrana sahiptir. IPS LCD, 20:9 en boy oranı ve 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunuyor. Telefona, MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile önceden yüklenmiştir. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahiptir.







SD865 yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. Telefonun 512 GB’a kadar depolama alanıyla pazarda yerini bekleniyor. MicroSD kart yuvasına sahip değildir.