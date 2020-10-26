Redmi K30S Fiyatı Netleşiyor – En Ucuz Amiral Gemisi Olabilir

Redmi, yarın Redmi K30S amiral gemisi telefonunu duyuracağını resmi olarak doğruladı. Bunun hemen ardından bir sızıntı ile Redmi K30S fiyatı gündeme geldi. Redmi, bu yılın başından beri farklı fiyat noktalarında K30 serisi telefonları piyasaya sürüyor.

Redmi K30 Pro, K30 serisinde Snapdragon 865 amiral gemisi yonga setine sahip tek telefon. Yeni bilgiler yarın piyasaya sürülen Redmi K30S telefonunun en ucuz SnapDragon 865 destekli telefonu olarak görücüye çıkabileceğini ortaya koyuyor.

iQOO Neo 3 şu anda 388 dolarlık başlangıç fiyatı ile Çin pazarındaki en ucuz Snapdragon 865 destekli telefon. Redmi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas tarafından bir Weibo gönderisi, Redmi K30S’nin 374 dolar civarında fiyatlandırılacağını ve bunun en uygun fiyatlı SD865 telefon olabileceğini ileri sürdü.

Redmi K30S yepyeni kendine özgü bir tasarımı vs. yok. Çünkü ortaya çıkan raporlar, yeniden markalaştırılmış bir Xiaomi Mi 10T olarak geleceğini ortaya çıkardı. Xiaomi’nin bu telefonu, Avrupa pazarlarında 590 dolara satılıyor.