Redmi K30S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi K30S bugün resmi olarak tanıtıldı. Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition, Redmi K30 5G Racing Edition, Redmi K30i 5G ve Redmi K30 Ultra telefonlarını içeren serinin son telefonu Redmi K30S olacak. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

Redmi K30S

Redmi K30S, en uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemciye sahip telefon olarak da ilgi çekiyor. Telefon, 144Hz‘e kadar yenileme oranını destekleyen çekici bir ekranı da beraberinde getiriyor. K30S, hızlı şarj desteği ile birlikte büyük bir bataryayı da beraberinde getiriyor.

Redmi K30S 165,1 x 76,4 x 9,3 milimetre ve 216 gram ağırlığında. Önde ve arkada Gorilla Glass 5 bulunuyor. Telefon, 6.67 inç, Full HD Plus çözünürlüğü, 20: 9 en boy oranını, HDR10 Plus, MEMC, 650nit parlaklığı ve 144Hz‘e kadar yenileme hızını destekliyor. Telefon, AI yüz kilidi açma desteği ile birlikte geliyr ve yanda bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. MIUI 12 ve Android 10 işletim sistemi ile desteklenen telefon Xiaomi Mi 10T serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünüyor.

Redmi K30S’nin arkada üçlü kamera sistemi, f/1.89 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel Sony IMX682 ana kamera tarafından destekleniyor. Kameraya, 123 derecelik görüş alanı ve 5 megapiksel makro lens ile 13 megapiksel ultra geniş lens de eşlik ediyor. K30S, 1080p ağır video çekimini ve 8K’ya kadar video kaydını destekliyor.

Redmi K30S, Snapdragon 865 işlemciyi de beraberinde getiriyor. İşlemci, 8 GB’a kadar LPPDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Telefonda, 5.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj cihazı bulunuyor.

Telefon, çift SIM, 5G / 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, temassız ödemeler için NFC, çift frekanslı GPS ve çift doğrusal stereo hoparlör gibi diğer özellikleri de beraberinde getiriyor. Redmi K30S, 3,5 milimetre ses girişi ve harici depolama desteğine sahip olmasa da, ucuz fiyatıyla herkesi hayran bırakıyor.

Redmi K30S fiyat listesi ise şu şekilde:

-8 GB RAM + 128 GB depolama modeli – 388 dolar

-8 GB RAM + 256 GB depolama modeli – 418 dolar

Renk çeşitleri: Cosmic Black ve Lunar Silver.

Telefonun resmi satışları 11 Kasım‘da başlayacak.