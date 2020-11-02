Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin en yeni telefonu Redmi K30S Ultra, satışa çıktığı ilk 1 dakika içerisinde 100 binden fazla satarak bir rekora imza attı...

Muhammed Arslan

-

0
Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Bu sabah Çin’de Redmi K30S Ultra amiral gemisi satışa çıktı. Satışa çıkışının ardından Xiaomi başkan yardımcısı ve akıllı telefon departmanı başkanı Zeng Xuezhong, yeni bir satış rekorunun olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Yeni satış rekoru ise sadece 1 dakika 100.000’den fazla satış oldu.

Yayılanan rekor posterinde Xiaomi mağazaları, JD.com, Tmall ve Suning’in resmi platformları üzerinden satışların gerçekleştiği ortaya çıktı. 1 Kasım, Double Eleven’in ilk günü olduğundan Redmi K30S Ultra, 388 dolar yerine 343 dolarlık indirimli fiyatla satışa sunuluyor.

Bu nedenle Snapdragon 865’in şu ana kadarki en düşük fiyatlı amiral gemisi olarak piyasadaki yerini aldı. Redmi K30 Ultra ile karşılaştırıldığında Redmi K30S Ultra, 144Hz LCD ekran kullanıyor. FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç panele sahip olmasının yanı sıra, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 flash depolama kapasitesi mevcut.

Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Sonuç olarak, bu telefon JD’nin en çok satılan telefonları arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Muhtemelen diğer şirketlerin aksine Xiaomi’nin alt markası Redmi, biraz daha kullanıcılara isteklerini yerine getirecek bir telefon sunmuş gibi duruyor.

Tabi ki bu tür telefonların ülkemize ne zaman geleceği belirli değil. Gelse de para birimimize karşın afaki bir ücrete sahip olabilir. Şimdilik bizim ülkemizde işler nasıl gidecek beklememiz gerekiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizchina
Önceki İçerikEn İyi ve En Hızlı LoL Wild Rift Emülatörü LDPlayer ve Kurulumu
Sonraki İçerikiPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

iPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

Yeni Apple iPhone 12 serisi neredeyse iki haftadır piyasada ancak yükseltilmiş sürümü hakkında söylentiler çıkmaya devam ediyor. Tabi ki iPhone 13 serisi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Bu sabah Çin'de Redmi K30S Ultra amiral gemisi satışa çıktı. Satışa çıkışının ardından Xiaomi başkan yardımcısı ve akıllı telefon departmanı başkanı Zeng...
Devamını Oku
İpucu

En İyi ve En Hızlı LoL Wild Rift Emülatörü LDPlayer ve Kurulumu

League of Legends ya da LoL Wild Rift, en iyi ve en hızlı hangi emülatörde oynanılır? Bildiğiniz gibi mobil dünyasını kasıp kavuran...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung W21 Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung W21 5G adlı yeni bir akıllı telefon, 4 Kasım'da piyasaya sürülecek. Daha önce teknik detaylarını gördüğümüz telefonun satışa çıkmasına birkaç gün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo K7x’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo K7x telefonu, Çarşamba günü görücüye çıkacak. Daha öncesinde Oppo K7x'i TENAA veritabanında görmüştük ve telefonun genel özelliklerine dair bir fikir edinebilmiştik....
Devamını Oku