Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Bu sabah Çin’de Redmi K30S Ultra amiral gemisi satışa çıktı. Satışa çıkışının ardından Xiaomi başkan yardımcısı ve akıllı telefon departmanı başkanı Zeng Xuezhong, yeni bir satış rekorunun olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Yeni satış rekoru ise sadece 1 dakika 100.000’den fazla satış oldu.

Yayılanan rekor posterinde Xiaomi mağazaları, JD.com, Tmall ve Suning’in resmi platformları üzerinden satışların gerçekleştiği ortaya çıktı. 1 Kasım, Double Eleven’in ilk günü olduğundan Redmi K30S Ultra, 388 dolar yerine 343 dolarlık indirimli fiyatla satışa sunuluyor.

Bu nedenle Snapdragon 865’in şu ana kadarki en düşük fiyatlı amiral gemisi olarak piyasadaki yerini aldı. Redmi K30 Ultra ile karşılaştırıldığında Redmi K30S Ultra, 144Hz LCD ekran kullanıyor. FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç panele sahip olmasının yanı sıra, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 flash depolama kapasitesi mevcut.

Sonuç olarak, bu telefon JD’nin en çok satılan telefonları arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Muhtemelen diğer şirketlerin aksine Xiaomi’nin alt markası Redmi, biraz daha kullanıcılara isteklerini yerine getirecek bir telefon sunmuş gibi duruyor.

Tabi ki bu tür telefonların ülkemize ne zaman geleceği belirli değil. Gelse de para birimimize karşın afaki bir ücrete sahip olabilir. Şimdilik bizim ülkemizde işler nasıl gidecek beklememiz gerekiyor.