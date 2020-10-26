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Redmi K30S Yarın Görücüye Çıkıyor!

Redmi K30S, yarın görücüye çıkacak. Snapdragon 865 işlemci ile desteklenen en ucuz telefon olabilir...

Ayşen Sıla

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Redmi K30S

Redmi K30S amiral gemisi telefonu yarın tanıtılacak. Redmi, bu yılın başından beri farklı fiyat noktalarında K30 serisi telefonları piyasaya sürüyor. Redmi K30 Pro, Snapdragon 865 amiral gemisi yonga seti ile en üstte yer alıyorken yeni bilgiler, yarın piyasaya sürülecek olan Redmi K30S‘nin en ucuz SD865 işlemcili telefon olacağını ortaya koyuyor.

Redmi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas tarafından paylaşılan Weibo gönderisi, Redmi K30S’nin en uygun fiyatlı SD865 işlemcili telefon olabileceğini ve 374 dolar civarında fiyatlandırılacağını ortaya koyuyor.

Redmi K30S yepyeni bir telefon olmayacak, zira son raporlar, bu telefonun yeniden markalanmış bir Xiaomi Mi 10T modeli olacağını gösteriyor. Xiaomi telefonu, yaklaşık 590 dolar fiyat etiketini de beraberinde getiriyordu. Neyse ki Redmi, fiyatı bu telefonla düşürmeyi amaçlıyor.

Redmi K30S

Redmi K30S, zımba deliği tasarımı ve 144Hz yenileme hızı, Snapdragon 865 işlemci ile 6.67 inç IPS LCD FHD + ekran bulunduruyor.
Telefonda, LPPDDR5 RAM UFS 3.1 depolama, bir yanda parmak izi okuyucusu, 33W ile 5,000mAh pil hızlı şarj desteği yer alıyor.

Kamera kısmında Redmi K30S, 20 megapiksel ön kamera ve Sony IMX682 64 megapiksel ana lens, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel makro kameraya sahip üçlü kamera kurulumu bulunduruyor. Yarınki lansman için sabırsızlanıyoruz.

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KaynakDroid News
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