Redmi K40 Game Enhanced Edition, 27 Nisan’da Tanıtılacak!

Bugün Çinli firma, bir sonraki K40 serisi telefonunun Redmi K40 Game Enhanced Edition olarak adlandırılacağını ve 27 Nisan’da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Bu Xiaomi’nin ilk Redmi markalı oyun akıllı telefonu olacak.

Redmi, Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın temel özelliklerini tanıtmak için bir GIF yayınladı. Telefonun gelişmiş bir oyun deneyimi için mekanik düğmelerle donatıldığını ortaya koyuyor. Telefonun sol üst köşesinde bir miktar aydınlatma bulunan dikey üçlü kamera kurulumu var.

Yakın zamanda Çin’in 3C otoritesi tarafından M2102K10C ve M2104K10C model numaralı Xiaomi cihazlarının Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın iki çeşidi olabileceği tahmin ediliyor. 3C listeleri, bu cihazların 5G bağlantısı için destek taşıdığını ve 67W hızlı şarj cihazıyla birlikte geldiklerini ortaya çıkardı.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, 5.000 mAh pilden güç alıyor. Akıllı telefonun, diğer K40 serisi akıllı telefonlarda bulunan aynı 6,67 inç S-AMOLED E4 ekrana sahip olması bekleniyor. Mevcut K40 serisi telefonlar 120HZ yenileme hızını desteklerken, K40 Game Enhanced Edition’ın 144Hz’e kadar yenileme hızı sunması bekleniyor.