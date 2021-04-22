Redmi K40 Game Enhanced Edition, AnTuTu’da Fırtınalar Estirdi!

Xiaomi, Redmi markalı ilk oyun telefonunun piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğruladı. Redmi K40 Game Enhanced Edition, 27 Nisan’da piyasaya sürülecek.

Şirket geçtiğimiz günlerde bir tanıtım afişinde telefonun MediaTek Dimensity 1200 işlemciden güç alacağını doğruladı. İşlemci 6nm kapasite kullanılarak yapılıyor ve 3GHz’de çalışan bir Cortex A78 çekirdeği, 2.6GHz’de üç Cortex A78 çekirdeği ve 2GHz’de dört Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.

Redmi, başka bir teaser’da bu yeni akıllı telefonun AnTuTu puanını açıklayarak performansa ışık tuttu. Şirket, cihazın AnTuTu kıyaslama platformunda 724.495 puan aldığını iddia ediyor. Bu, kağıt üzerinde cihazın Snapdragon 870 ile çalışan OnePlus 9R ve Vivo X60 Pro’dan daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

Şimdiye kadar, Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın 300Hz dokunmatik örnekleme oranını da destekleyen 120Hz veya 144Hz yenileme hızıyla geleceği ortaya çıktı. Cihazın ayrıca açılır düğmelere sahip olduğu söyleniyor. Ekran büyük olasılıkla 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED Full HD + ekrana sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel ana Sony IMX686 kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Android 11 işletim sistemine dayalı olarak kutudan çıktığı gibi MIUI 12.5 özel dış görünümü çalıştırıyor olması da bekleniyor.

Ayrıca şirketin Redmi K40 Game “Standard Edition” ı Enhanced Edition ile birlikte piyasaya süreceğini belirten raporlar da var. Kesin olarak bilmek için, önümüzdeki hafta resmi lansman etkinliğini beklememiz gerekecek.