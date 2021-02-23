Redmi K40, Geekbench Kıyaslama Platformunda Görüldü!

Raporlar, M2012K11AC ve M2012K11C gibi model numaralarının Redmi K40 ve Redmi K40 Pro akıllı telefonlara ait olduğunu ortaya koydu. Pro modelinin Snapdragon 888 işlemciyle gelmesi beklenirken, K40’ın hangi işlemciyle destekleneceği bilinmiyor.

Bazı raporlar standart modelin Snapdragon 870 işlemci ile donatılabileceğini iddia ederken, diğer raporlar Dimensity 1100/1200 veya yaklaşan Snapdragon 7 serisi işlemciyi içerebileceğini söyledi. Redmi K40, bugün Geekbench’te ortaya çıktı.

Redmi K40, M2012K11AC model numarası ve ‘alioth’ kod adıyla ortaya çıktı. Liste, bunun 1.80GHz Qualcomm işlemci, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi olduğunu ortaya koyuyor.

Geekbench listesinin kaynak kodu, Qualcomm işlemcinin maksimum 3.19GHz hıza ulaşabildiğini gösteriyor. Bu, cihazın Snapdragon 870 işlemciye sahip olabileceğini gösteriyor. Telefon, çekirdekli testte 1016 puan aldı ve çok çekirdekli testte 3332 puan kaydetti.