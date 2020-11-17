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Redmi K40 Pro Geliyor – İşte Detaylar!

Redmi K40 serisinin, 2021 Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Redmi K40 Pro

Xiaomi tabanlı Redmi, bu yıl Mart ayında Snapdragon 865 ile çalışan Redmi K30 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Bu nedenle şirketin gelecek yılın ilk çeyreğinde Redmi K40 Pro telefonunu tanıtması bekleniyor. Bilinen bir kaynak telefonun, daha iyi bir ekran ve daha hızlı şarj özellikleriyle gelebileceğini iddia ediyor.

Redmi, Ağustos ayında resmileşen Redmi K30S‘de 144Hz’e kadar yenileme hızı ekranı sunarken, hayranlar Redmi K40 Pro‘nun en azından 90Hz yenileme hızı desteğiyle gelmesini bekleyebilir.

Redmi K30 Pro ve K30S, 33W hızlı şarj desteği ile geldi. K40 Pro’nun daha hızlı bir şarj ile gelmesi de muhtemel. Bir amiral gemisi cihazı olarak Snapdragon 875 işlemciye de sahip olması bekleniyor.

Redmi K40 Pro

Şu anda şirket, Redmi Note 9 5G ve Note 9 5G Pro telefonlarına odaklandığı için Redmi K40 serisinden pek de bahsetmiyor. Söylentiler, Redmi Note 9 5G telefonunun önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Redmi Note 9 5G aynı zamanda küresel pazarlara da yöneliyor. Telefonun Çin dışındaki pazarlarda Redmi Note 9T olarak adlandırılabileceği tahmin ediliyor. Note 9 5G Pro’nun yakın gelecekte iç piyasa dışında da satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

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KaynakDroid News
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