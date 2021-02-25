Redmi K40 Pro ve K40 Pro Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus da bugün duyuruldu. Bu ikisi, daha güçlü işlemciler ve daha iyi bir performans sunan kameralara sahip olduğu için biraz daha pahalılar.

Tasarım

Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40’a benzer bir tasarıma sahip. Bununla birlikte, arka kamera muhafazası daha büyük ve renk kaplaması biraz daha farklı. Sahiden de göz kamaştırıcı!

Teknik Özellikler

Redmi K40 Pro ve K40 Pro Plus modelleri, Redmi K40 ile aynı 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip. Yenileme hızı ve dokunma örnekleme hızı da sırasıyla 120Hz ve 360Hz arasında bulunuyor. Ekranları, DisplayMate’ten A + derecesi alıyor.

İki telefonda, Redmi K40 Pro Plus için 12GB RAM ve Redmi K40 Pro’da 6GB veya 8GB LPDDR5 RAM ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemci bulunuyor. Pro Plus modeli için depolama kapasitesi 256 GB iken, Pro modeli 128 GB ve 256 GB seçeneklerle satışa sunuluyor.

Xiaomi’nin iddia ettiği 33W hızlı şarj desteği ile aynı 4520mAh bataryayı, geleneksel 55W hızlı şarjı sunan telefonlar, Quick Charge 3.0+ ve USB PD 3.0 desteği de bulunduruyor.

İki telefonda stereo hoparlör, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses, Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses, NFC, bir IR blaster ve bir X ekseni doğrusal motor bulunuyor. Redmi K40 serisinin tüm modellerinde ayrıca bir IP53 derecesi ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı yer alıyor. Pro modellerde Bluetooth 5.2 ve WiFi 6E desteği de var.

Kamera

Kameralar, üç model arasında ayırt edici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Pro Plus modeli, ana arka kamerası olarak 7P lensli 108MP f/1.75 Samsung ISOCELL HM2 sensörüne sahip. 9’u 1 arada piksel gruplamasına ve 2,1 µm piksel boyutuna sahip 1/1,52 inç sensör boyutu sunuyor.

Redmi K40 Pro’nun ana kamerası ise, 1/1.7 inçlik sensör boyutuna, 1.6 µm piksel boyutuna ve 6P lense sahip 64MP f/1.89 sensörden oluşuyor. Pro Plus modelinin 108MP sensörü 8K’da kayıt yapabiliyor. Pro model telefonlardaki diğer iki arka kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telefoto kamera olarak belirtiliyor. Ayrıca 1080p ve ağır çekimde kayıt yapabilen 20MP ön kamera da sunuyorlar.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Redmi K40 Pro +, 12GB RAM + 256GB sürümü için yaklaşık 573 dolar fiyat etiketi sunuyor.

Üç konfigürasyonla gelen Redmi K40 Pro’nun fiyatı ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB = 434 dolar

8 GB RAM + 128 GB = 465 dolar

8 GB RAM + 256 GB = 511 dolar.

Her iki telefon da siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle raflarda yerini alacak.