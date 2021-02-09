Redmi K40 Serisi, 25 Şubat’ta Tanıtılacak!

Xiaomi tabanlı Redmi, Redmi K40 serisini Şubat ayında piyasaya süreceğini doğruladı. Bugün şirket, K40 lansman etkinliğinin 25 Şubat’ta yapılacağına dair resmi bir onay yayınladı.

Redmi, Redmi K40 serisi aracılığıyla yeni bir tasarım ve yeni bir deneyim sunma sözü verdi. Bununla birlikte, lansman afişinde K40 modellerinin özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Fakat Redmi K40’ın dünyadaki en küçük ekran deliğine sahip olacağı biliniyor.

Şu anda en küçük deliğe sahip telefon, deliği 2,98 milimetre olan Vivo S5. Bu, Redmi K40’ın boyut olarak 2,98 milimetreden daha küçük bir deliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni Redmi K40 serisinin en az iki modele sahip olması bekleniyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro olarak adlandırılan modeller, kesikli bir AMOLED ekrana sahip olabilir.

Ekran, şirket tarafından sektördeki “en pahalı” ekran paneli olarak lanse ediliyor. Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Standart K40 modelinin ise Snapdragon 775G işlemciyi beraberinde getirmesi bekleniyor.