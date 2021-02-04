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Redmi K40 Serisi Dünyadaki En Küçük Delikli Ekrana Sahip Olacak!

Redmi K40 serisinin dünyanın en küçük ekran deliğine sahip telefonu olacağı söyleniyor. İşte telefon hakkında bilinmesi gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin alt markasından çıkacak olan Redmi K40 ve Redmi K40 Pro, merakla bekleniyor. İki telefonun da bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi K40 serisi piyasaya sürülmeden önce Redmi Genel Müdürü Lu Weibing onlar hakkında bazı bilgiler yayınladı.

Bugün, Redmi üst düzey yöneticisi, Redmi K40’ın öne kamerası için ortalanmış bir delik bulunacağını açıkladı. Bu, Redmi K30’un hap şeklindeki deliğinden ve Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Ultra’nın açılır selfie kamerasından bambaşka bir tasarım sunuyor.

Bay Weibing, ortalanmış bir delik açma kararının mümkün olan en yüksek ekran-gövde oranını elde etmek için olduğunu söyledi. Ancak Redmi sadece ortalanmış bir delik benimsemekle kalmıyor, bunun dünyanın en küçüğü olacağını da söylüyor.

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Şu anda en küçük deliğe sahip telefon, deliği 2,98 milimetre olan Vivo S5. Bu, Redmi K40’ın boyut olarak 2,98 milimetreden daha küçük bir deliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni Redmi K40 serisinin en az iki modele sahip olması bekleniyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro olarak adlandırılan modeller, kesikli bir AMOLED ekrana sahip olabilir. Ekran, şirket tarafından sektördeki “en pahalı” ekran paneli olarak lanse ediliyor.

Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Standart K40 modelinin ise Snapdragon 775G işlemciyi beraberinde getirmesi bekleniyor. Her iki telefonun da Şubat ayında piyasada yerini alacağı söyleniyor.

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Cepkolik
KaynakNews Daily

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