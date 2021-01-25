Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi K40 Serisi Geliyor - Telefonun Kutusu Ortaya Çıktı!

Redmi K40 Serisi Geliyor – Telefonun Kutusu Ortaya Çıktı!

Redmi K40 serisinin perakende kutusu ortaya çıktı. Söylentilere bakılırsa, kutuda şarj cihazı olmayacak...

Ayşen Sıla

-

0
redmi1

Xiaomi’nin yeni Mi 11 serisi, birkaç hafta önce piyasaya sürüldü. Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile çalışan ilk telefon ünvanına sahip oldu. Şimdi ise, şirket alt markası Redmi de amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Yeni Redmi K40 Pro, markanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından onaylandığı üzere Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile desteklenecek. Telefonun parekande kutusu bugün ortaya çıktı. Söylentilere göre Redmi K40 serisinde de ek şarj cihazı bulunmayacak.

Görünüşe göre Redmi, Xiaomi’nin Mi 11 akıllı telefon için kullandığı stratejinin aynısını kullanıyor. Telefon şarj cihazı olmadan geliyor fakat, kutuda şarj cihazı olan başka bir model de var. Üstelik ikisinin fiyatı da aynı olarak gösteriliyor.

redmi1

Yeni Redmi K40 serisinin en az iki modele sahip olması bekleniyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro olarak adlandırılan modeller, kesikli bir AMOLED ekrana sahip olabilir. Ekran, şirket tarafından sektördeki “en pahalı” ekran paneli olarak lanse ediliyor.

Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Standart K40 modelinin ise Snapdragon 775G işlemciyi beraberinde getirmesi bekleniyor. Her iki telefonun da Şubat ayında piyasada yerini alacağı söyleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakIndia Today

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Motorola Edge S’in Tasarımı Netleşti!

Lenovo'nun alt şirketi ve ABD pazarında üretim yapan Motorola, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni Edge S ismini verdiği model hakkında daha önce...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung, Galaxy S8 İçin Ocak Güncellemesi Gönderiyor!

Samsung, güncelleme politikasında oldukça farklı adımlar atmaya devam ediyor. Şirket en son beklenmedik şekilde orta segment cihazına Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 ve A72 Uygun Fiyatla Geliyor!

Kore'li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst düzey akıllı telefonun Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Kısa sürede ön siparişe çıkan bu seriden sonra şirket artık...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus İçin One UI 3.1 Güncellemesi Yayımlandı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S7 ve S7 Plus için Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi yayınlamaya başlamıştı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A55 5G Resmi Olarak Duyuruldu – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon pazarına yeni ürünler koyarak yerini korumaya çalışan Oppo, yeni bir modelinin daha tanıtımını yaptı. Şirketin envanterinde uygun fiyatlı olarak giren A55 5G,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014