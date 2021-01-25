Redmi K40 Serisi Geliyor – Telefonun Kutusu Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin yeni Mi 11 serisi, birkaç hafta önce piyasaya sürüldü. Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile çalışan ilk telefon ünvanına sahip oldu. Şimdi ise, şirket alt markası Redmi de amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Yeni Redmi K40 Pro, markanın Genel Müdürü Lu Weibing tarafından onaylandığı üzere Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile desteklenecek. Telefonun parekande kutusu bugün ortaya çıktı. Söylentilere göre Redmi K40 serisinde de ek şarj cihazı bulunmayacak.

Görünüşe göre Redmi, Xiaomi’nin Mi 11 akıllı telefon için kullandığı stratejinin aynısını kullanıyor. Telefon şarj cihazı olmadan geliyor fakat, kutuda şarj cihazı olan başka bir model de var. Üstelik ikisinin fiyatı da aynı olarak gösteriliyor.

Yeni Redmi K40 serisinin en az iki modele sahip olması bekleniyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro olarak adlandırılan modeller, kesikli bir AMOLED ekrana sahip olabilir. Ekran, şirket tarafından sektördeki “en pahalı” ekran paneli olarak lanse ediliyor.

Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Standart K40 modelinin ise Snapdragon 775G işlemciyi beraberinde getirmesi bekleniyor. Her iki telefonun da Şubat ayında piyasada yerini alacağı söyleniyor.