Redmi K40 Serisi Hakkında Bilinen Her Şey!

Redmi, 2019’da Redmi K20 serisinin piyasaya sürülmesiyle ‘K‘ serisi amiral gemisi akıllı telefonlar trendini başlattı. Daha sonra şirket, geçen yıl Redmi K30 ve K30 Pro’yu satışa sundu. Redmi, bu yıl da Redmi K40 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Redmi K40 Serisinin Tasarımı

Xiaomi, şimdiye kadar tasarımını her zaman Mi ve Redmi amiral gemilerinden farklı tuttu. Redmi K20, tam bir ekrana, arkada dairesel kamera düzenine sahipken, aynı yıl piyasaya sürülen Xiaomi Mi 9 çentikli bir ekrana ve hap şeklinde bir dikey kamera düzenine sahipti.

Aynı durum geçen yıl da geçerliydi ancak Redmi K40 Serisinin sızdırılan resimleri bu tasarımın tamamiyle değiştiğini fısıldıyor.

Redmi K40 serisinin görüntüsü, Xiaomi Mi 11’in uzatılmış versiyonu gibi bir kamera düzenini gösteriyor.

Açıkça, Redmi K40 serisi tasarımda büyük bir değişiklik olmayacak. Ortalanmış bir delikli panel için önceki modellerde bulunan Pop-up kamera mekanizmasını ortadan kaldıracak. Ve Lu Weibing, dünyanın en küçük delikli bir ekrana sahip olacağını da doğruladı.

Redmi K40 Serisinin Teknik Özellikleri

Şaşırtıcı bir şekilde, tıpkı Redmi K20 ve K20 Pro gibi, bu yılki cihazların birkaç farklılıkla gelmesi bekleniyor.

Boyutlar: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

Ekran: 6,67 inç delikli ekran (Beklenen: 2400 × 1080 çözünürlüklü E4 Samsung AMOLED, 120 Hz yenileme hızı)

İşlemci: Snapdragon 888 (Redmi K40 Pro), Snapdragon 7xx / 870 (Redmi K40)

Kameralar: AI Üçlü Kamera (64MP ana sensır Redmi K40, K40 Pro’da ise 108MP büyük 1/1.5 inç kamera sensörü)

Pil: 4,420mAh (4,500mAh olanilir), 33W hızlı şarj

Bellek: 6/8GB DDR5 RAM, 128 / 256GB UFS 3.1 depolama

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör

İşletim Sistemi: MIUI 12.5, Android 11 tabanlı

Lansmanla ilgili olarak Redmi, Redmi K40 serisinin 25 Şubat’ta piyasaya çıkacağı söyleniyor. Telefon serisinin yaklaşık 462 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.