Redmi K40 Serisi mi Geliyor – İşte Ortaya Çıkan Özellikler

Şu an piyasayada yer alan ve en aktif telefon üreticilerinden birisi olan Xiaomi, yeni Redmi K40 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek gibi duruyor. Xioami’nin alt markası Redmi’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde, yani Aralık sonunda Redmi K40 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Rednş K40 serisine ait olduğu düşünülen bir özellik tablosu, internete sızdı. Özellik tablosu M2011K2C model numarasını taşıyan isimsiz bir Xiaomi akıllı telefona ait. İlginç bir şekilde, cihaz henüz tanıtılmayan Qualcomm Snapdragon yonga seti tarafından destekleniyor.

Önceki raporlara bakıldığında, söz konusu akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 775G yonga seti tarafından destekleneceği iddia edildi. Qualcomm Snapdragon 775G yonga seti muhtemelen amiral gemisi Snapdragon 875 ile birlikte Aralık ayı başlarında piyasaya sürülecek.

Xiaomi, pazara yeni ürünler sunma konusunda oldukça aktif. Şirket, ürün kategorisini genişletmiş olsa da, odaklandığı alan olan akıllı telefonların dışına çıkmadı. Yeni akıllı telefonlarla da varlığını devam ettirme konusunda ısrarlı gibi duruyor.

Öte yandan, Xiaomi’nin amiral gemisi Snapdragon 875 tarafından desteklenen cihazları piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olması bekleniyor. Redmi K30 Pro’nun SD865 yonga seti tarafından desteklendiği göz önüne alındığında, yaklaşan SD875 yonga setinin Redmi K40 Pro akıllı telefona destek vermesi oldukça muhtemel.