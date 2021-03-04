Redmi K40 Serisi Satış Rekorları Kırıyor!

Redmi K40 ve Redmi K40 Pro akıllı telefonlar, planlandığı gibi bugün ilk kez satışa sunuldu. Bu Redmi cihazlarının satışa sunulmasından kısa bir süre sonra şirket, Redmi K40 serisinden 300.000 adet sattığını doğruladı.

Redmi K40 ikilisi, ilk satıştan birkaç dakika sonra stok dışı kaldı. Bir sonraki satış 8 Mart’ta yapılacak.

Redmi K40 serisi ile ilgili olarak Xiaomi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, “Stok yapmak için çok çalışıyoruz ve telefonlarını değiştirmek için acelesi olmayan müşterilerin birkaç gün beklemeleri tavsiye ediliyor. Ay ortasında satın almanın daha kolay olması bekleniyor.” dedi

Telefonun ideal fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyen başkan, Redmi K40’ın önümüzdeki ay bile aynı fiyattan satışa sunulabileceğini söyledi. Bu, şirketin yüksek talebi karşılamaya yetecek kadar Redmi K40 stoku hazırladığını gösteriyor.

Redmi K40’ın Özellikleri

Redmi K40, K30’a hiç benzemiyor. Ayrıca arkadaki tasarımı Mi 11’i fazlasıyla andırıyor ve Redmi K30’dan daha az kamera sensörüne sahip bir tasarım seçiyor. Redmi, biraz daha büyük bir pil barındırmasına rağmen telefonu daha ince ve daha hafif yapmayı da başardı.

Tıpkı bir önceki modeli hiç benzemediği gibi, ondan daha iyi performans da sergiliyor. 120Hz IPS LCD ekran gitti ve onun yerine 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inç E4 AMOLED True Tone ekran geldi.

Ekran bir DCI-P3 renk gamına, HDR10 + ve maksimum 1300 nit parlaklığa sahip. Ayrıca MEMC ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi, deliğin boyutuyla ilgilenenler için bunun 2.76 milimetre olduğunu söylüyor.

Redmi K40, büyük bir performans artışı elde ediyor. Telefonda Snapdragon 870 işlemci ve UFS 3.1 depolama, LPDDR5 RAM ve 256 GB depolama bulunuyor.

Bu sefer telefonda daha az arka kamera var. 48MP f/1.79 Sony IMX582 ana kamera, 50 mm odak uzaklığına sahip 5MP telefoto makro kamera ve 8MP 119 derece ultra geniş açılı kameraya sahip. Selfie kamerası 20 MP’lik bir sensörden oluşuyor.

Redmi K40, ağır çekim videoları maksimum 1080p çözünürlükte ve saniyede 960 kare hızında kaydedebiliyor. Ayrıca 30 fps’de 4K olarak kayıt yapabiliyor. Kamera uygulaması, bir VLOG modu, Magic Clone, makro video kaydı ve hem fotoğraflar hem de videolar için birçok filtre gibi özelliklerle dolu.

Telefonun diğer özellikleri arasında, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses ve kablosuz yüksek çözünürlüklü ses sistemi bulunuyor.

Telefonun içinde 33W hızlı şarj destekli 4520mAh batarya bulunuyor. Redmi, telefonun 52 dakikada tamamen şarj olabileceğini söylüyor. Telefon ayrıca Quick Charge 3+ ve Power Delivery 3.0 desteğine de sahip.

Redmi K40, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle destekleniyor.