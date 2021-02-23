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Redmi K40 Serisinin Arka Tasarımı Görüntülendi!

Redmi K40 serisinin arka tasarımı ortaya çıktı. İşte bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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redmi k40

Redmi, 25 Şubat’ta en yeni akıllı telefonlarından ikisi olan Redmi K40 ve Redmi K40 Pro’yu piyasaya sürecek. Lansman öncesinde şirket, cihazlar için ön rezervasyon almaya başladı.

Şimdi, resmi duyuruya sadece birkaç gün kaldı, şirket bugün akıllı telefonun arka panel tasarımını ortaya çıkaran bir poster paylaştı. Ayrıca, cihazın Wang Yibo tarafından onaylandığını da doğruladı.

Telefonun posterdeki görüntüsü, düz bir renk olmayan ancak sağ üstten aşağı doğru hareket eden çapraz vuruşlara ve suya benzer bir desene sahip olan arka paneli gösteriyor. Bu aynı zamanda Redmi K40 Black Edition’ın ilk tam görünümü olarak belirtiliyor.

Redmi K40 serisindeki her iki akıllı telefon da E4 Samsung AMOLED Full HD + panel ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç ekranla gelecek. Ayrıca, ön kamerayı muhafaza etmek için delikli bir kesime sahip olacaklar.

redmik40

Pro modeli, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alırken, standart modelin Snapdragon 700 serisi yonga setine veya Snapdragon 870 yonga setine sahip olması bekleniyor. Bunun dışında cihazların 8GB’a kadar DDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi bekleniyor.

Telefonlar 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör ve daha fazla özelliği destekleyecekler. Fark, kamera yapılandırmasında olacak, ancak her ikisinin de arkasında AI üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Standart model 64MP ana sensöre, Pro modeli ise 108MP ana sensörle piyasada yerini alacak.

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