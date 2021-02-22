Redmi K40 Serisinin Diğer Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin yan markası olan Redmi, 25 Şubat’ta Redmi K40 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon serisi hakkında bazı bilgiler henüz bilinmiyor fakat şirket, telefonla ilgili detayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Şimdi ise telefonun 4,520 mAh bataryaya sahip olacağı belirtildi.

Daha önce, cihazların 163,7 × 76,4 × 7,8 mm olan kesin ölçümlerini ortaya çıkaran bir Çin sertifikası yayınlamıştık. Başka bir deyişle, şirket form faktöründen veya pil boyutundan ödün vermiyor. Diğer özelliklerden bahsedersek, K40, önde bir delikli selfie kamera ile 6,67 inç ekrana sahip olacak. Ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızıyla geliyor.

Pro modeli, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alırken, standart modelin Snapdragon 700 serisi yonga setine veya Snapdragon 870 yonga setine sahip olması bekleniyor. Bunun dışında cihazların 8GB’a kadar DDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi bekleniyor.

Telefonlar 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör ve daha fazla özelliği destekleyecekler. Fark, kamera yapılandırmasında olacak, ancak her ikisinin de arkasında AI üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Standart model 64MP ana sensöre, Pro modeli ise 108MP ana sensörle piyasada yerini alacak.