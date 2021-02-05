Redmi K40 Serisinin Şarj Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi ve yan kuruluşu Redmi, Çin Bahar Festivali’nden sonra piyasaya sürülmesi planlanan birkaç telefon üzerinee çalışıyor. Bu telefonlar arasında Mi 10 5G’nin Snapdragon 870 sürümü ve Redmi K40 ve Redmi K40 Pro da yer alıyor. Şimdi, bir sertifika sitesi, yukarıda belirtilen tüm cihazların hızlı şarj teknolojisini ortaya çıkardı.

Mi 10 (Snapdragon 870 versiyonu) M2102J2SC model numarasıyla sertifikalandırıldı ve 3C sertifikasına göre telefon maksimum 33W güç girişini destekliyor.

Redmi K40 ve Redmi K40 Pro, sırasıyla M2012K11AC ve M2012K11C model numaraları ile onaylanmış ve bunlar da maksimum 33W güç girişini destekliyor. Her üç telefonun da 5G cihazı olması bekleniyor.

Xiaomi’nin daha hızlı kablolu şarj teknolojilerine sahip olduğu düşünüldüğünde bu telefonlar için 33W’a bağlı kalmasından dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık. Ancak, hatırlarsanız, orijinal Mi 10 30W hızlı şarjı desteklediğinden, işlemcinin aslında bu yeni sürümdeki ana değişiklik olduğunu düşünürsek 33W da fena değil.