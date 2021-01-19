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Redmi K40 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Redmi K40 serisi, ortalığı yıkıp geçebilir. Telefonun, muhteşem şarj özellikleri gözler önüne serildi...

Ayşen Sıla

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xiaomi

Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı, Çin Bölgesi Başkanı ve Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, yeni Redmi K40 serisi hakkında bazı bilgileri ortaya çıkardı. Redmi amiral gemisinin bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun şarj özellikleri ise başkan tarafından gündeme getirildi.

Redmi K40 serisinin amiral gemisi Snapdragon 888 serisi işlemciye sahip olması bekleniyor ve Weibing’in paylaştığı ekran görüntüsüne göre cihaz dayanıklı pil ömrü ile gelecek. Gösterilen fotoğrafa göre Redmi K40 serisi sahiden de bir canavar!

Pil dayanıklılığı göreceli bir terim olsa da, fotoğrafta cihazın 10,5 saatlik sürekli kullanımdan sonra gücün hala yüzde 64’e sahip olduğu gösteriliyor. MIUI sistemince kalan yüzde 64’lük şarjın hala 25 saat dört dakika kullanılabileceği tahmin ediliyor.

xiaomi

Bununla birlikte, pilin bu kadar uzun süre ışık kullanımı veya bekleme modu dışında kullanımına sahip olup olmayacağına kesin olarak karar veremiyoruz. Gönderi, pil kullanımının yoğun kullanım sırasında kaydedilip kaydedilmediğini de belirtmiyor.

xiaomi

Ayrıca ekran görüntüsü, Redmi K40’ın 2400 × 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile geleceğini de gösteriyor. Şu anda pil kapasitesi bilinmese de telefonun 4000mAh’den yüksek bir bataryaya sahip olmasını bekliyoruz.

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KaynakBlog H1

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