Redmi K40 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, tabanlı Redmi, bugün Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus olmak üzere üç telefona sahip K40 serisini duyurdu. Temel model olan Redmi K40, bir amiral gemisi katili ve Motorola Edge S‘e meydan okuyan özelliklerle geliyor. Üstelik, oldukça uygun bir fiyat etiketi sunuyor.

Tasarım

Redmi K40, K30’a hiç benzemiyor. Ayrıca arkadaki tasarımı Mi 11’i fazlasıyla andırıyor ve Redmi K30’dan daha az kamera sensörüne sahip bir tasarım seçiyor. Redmi, biraz daha büyük bir pil barındırmasına rağmen telefonu daha ince ve daha hafif yapmayı da başardı.

Teknik Özellikler

Tıpkı bir önceki modeli hiç benzemediği gibi, ondan daha iyi performans da sergiliyor. 120Hz IPS LCD ekran gitti ve onun yerine 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inç E4 AMOLED True Tone ekran geldi.

Ekran bir DCI-P3 renk gamına, HDR10 + ve maksimum 1300 nit parlaklığa sahip. Ayrıca MEMC ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi, deliğin boyutuyla ilgilenenler için bunun 2.76 milimetre olduğunu söylüyor.

Redmi K40, büyük bir performans artışı elde ediyor. Telefonda Snapdragon 870 işlemci ve UFS 3.1 depolama, LPDDR5 RAM ve 256 GB depolama bulunuyor.

Kamera

Bu sefer telefonda daha az arka kamera var. 48MP f/1.79 Sony IMX582 ana kamera, 50 mm odak uzaklığına sahip 5MP telefoto makro kamera ve 8MP 119 derece ultra geniş açılı kameraya sahip. Selfie kamerası 20 MP’lik bir sensörden oluşuyor.

Redmi K40, ağır çekim videoları maksimum 1080p çözünürlükte ve saniyede 960 kare hızında kaydedebiliyor. Ayrıca 30 fps’de 4K olarak kayıt yapabiliyor. Kamera uygulaması, bir VLOG modu, Magic Clone, makro video kaydı ve hem fotoğraflar hem de videolar için birçok filtre gibi özelliklerle dolu.

Diğer Özellikler

Telefonun diğer özellikleri arasında, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses ve kablosuz yüksek çözünürlüklü ses sistemi bulunuyor.

Telefonun içinde 33W hızlı şarj destekli 4520mAh batarya bulunuyor. Redmi, telefonun 52 dakikada tamamen şarj olabileceğini söylüyor. Telefon ayrıca Quick Charge 3+ ve Power Delivery 3.0 desteğine de sahip.

Redmi K40, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle destekleniyor.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Telefonun fiyatlandırması şu şekilde:

6GB RAM + 128GB – 310 dolar

8 GB RAM + 128 GB – 340 dolar

8 GB RAM + 256 GB – 387 dolar

12 GB RAM + 256 GB – 418 dolar

Telefonun Bright Black, Dreamland ve Sunny Snow olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.