Redmi Max TV, 86 İnçlik Devasa Bir Ekranla Piyasaya Sürüldü!

Xiaomi bugün Redmi K40 serisinin yanı sıra üç diğer ürününü de piyasaya sürdü. Teknoloji devi, Pro 14/15 model RedmiBook serisini, Redmi Max TV 86 İnç ve Redmi AirDots 3’ü de tanıttı. Bu yazıda markanın ikinci büyük boyutlu televizyonunu ele alacağız.

Adından da anlaşılacağı gibi, Redmi Max serisindeki ikinci televizyon modeli, 3840 × 2160 piksel (4K) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 86 inç LED arkadan aydınlatmalı bir LCD panel sergiliyor. Geçen yılki 98 inç TV’nin herhangi bir yüksek yenileme hızı yok, ancak yeni model MEMC desteğiyle geliyor.

Ayrıca ekran 10 bit renk, HDR, HDR10, HDR10 +, HLG, Dolby Vision’ı destekliyor ve ΔE ≦ 2 renk doğruluğu ile DCI-P3 renk gamının yüzde 92’sini kapsıyor. Aynı zamanda 178 derece görüş açısına sahip.

Televizyon, dört çekirdekli bir CPU (ARM Cortex-A73), ARM Mali-G52 MC1 GPU, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolamaya sahip bilinmeyen bir yonga seti tarafından destekleniyor. Yazılıma gelince, içerik entegrasyonu ve Xiao Ai ses asistanı gibi akıllı özellikler ve daha fazlasını içeren MIUI for TV 3.0 ile çalışıyor.

Televizyonda çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, Kızılötesi, 2 X USB Tip-A, AV, ATV / DTMB, S / PDIF, Ethernet ve 3 x HDMI girişi bulunuyor. Üç HDMI bağlantı noktasından biri, 120Hz VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) desteğine sahip v2.1 olarak belirtiliyor.

Son olarak, ses hakkında konuşurken, TV maksimum 25W ses çıkışı sağlamak için 2 x 12,5 hoparlörle birlikte geliyor. Bu hoparlör Dolby Atmos ve DTS-HD’yi de destekliyor. Televizyonun fiyatı 1239 dolar olarak belirlendi.