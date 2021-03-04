Redmi Note 10 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün muhteşem bir lansman etkinliğine ev sahipliği etti. Sabırsızlıkla beklenen Redmi Note 10 serisi önce Hindistan’da ardından da tüm dünyada resmen satışa sunuldu. Telefon serisinin küresel modelleri beş cihazdan oluşuyor. Bu yazımızda Redmi Note 10 4G akıllı telefonunu ele alacağız ve 5G modelinden farklı özelliklerinden bahsedeceğiz.

Redmi Note 10 4G

Küresel pazar için satışa sunulan Redmi Note 10 4G, Hindistan’da çıkan telefonla neredeyse aynı. 2400 x 1080 çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç AMOLED Dot ekran paneliyle geliyor. 4GB veya 6GB RAM ve 64GB veya 128GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 678 işlemci bulunduruyor. Yalnızca iki konfigürasyonda gelen Hint modelinin aksine 4 + 64GB ve 6 + 128GB ve 4 + 128GB RAM ve depolama kapasitesi sunuyor.

Arkada dört kamera bulunuyor. Telefonda 48MP f/1.79 ana kamera, 118 dereceli 8MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2MP f/2.4 makro kamera ve 2MP f/2.4 derinlik sensörü de var. Telefon, Hint modeliyle tamamen aynı kamera özelliklerine sahip olsa da kamera düzeni o modelden biraz daha farklı. Bu arada telefonun selfie kamerası 13 megapiksel.

Redmi Note 10 4G’nin küresel versiyonunda ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, AI Face Unlock, stereo hoparlörler, ses girişi, IR blaster ve Bluetooth 5.1 bulunuyor. Pil kapasitesi 5000mAh ve aynı Hint modelinde olduğu gibi 33W hızlı şarj cihazıyla geliyor. Telefonda Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi bulunuyor.

Redmi Note 10 4G, Onyx Grey, Pebble White ve Lake Green renklerinde geliyor. Başlangıç ​​fiyatı ise 199 dolar olarak belirtildi. Ülkemizde henüz 5G cihazlar faal olmadığı için muhtemelen bu model ülkemizde bulunacak. Telefon resmi olarak 8 Mart’ta satışa sunulacak.