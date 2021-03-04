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Redmi Note 10 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin beklenen lansmanı gerçekleşti. Redmi Note 10 serisi tanıtıldı. Bu yazıda Redmi Note 10 5G hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Ayşen Sıla

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Redmi Note 10 5G dıs

Xiaomi, bugün muhteşem bir lansman etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sabırsızlıkla beklenen Redmi Note 10 serisi önce Hindistan’da ardından da tüm dünyada resmen satışa sunuldu. Telefon serisinin küresel modelleri beş cihazdan oluşuyor. Bu yazımızda Redmi Note 10 akıllı telefonunu ele alacağız.

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 5G, ortalanmış bir delikli 6.5 inç 90Hz FHD + AdaptiveSync LCD ekran paneliyle geliyor. MediaTek’in Dimensity 700 işlemcisinden güç alan telefon 4 GB RAM ve 64 GB veya 12 GB depolama alanına sahip.

Redmi Note 10 5G dıs

48MP ana kamerası, 2MP derinlik kamerası ve 2MP makro kamerası bulunuyor. Redmi Note 10 5G ayrıca 8MP selfie kamerası ile birlikte geliyor. AMOLED ekranlı telefonda, parmak izi tarayıcısı yana monte edilmiş durumda.

Pil kapasitesi 5000 mAh olan telefon, Redmi Note 10 4G’den çok daha yavaş bir hızda (18W) şarj oluyor. Telefon, Aurora Green, Chrome Silver, Graphite Grey ve Nighttime Blue renklerle satışa sunuluyor. Telefonun fiyatı ise 199 ile 299 dolar arasında değişiyor.

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Cepkolik
KaynakXDA Developers

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