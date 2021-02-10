Redmi Note 10 Pro, AMOLED Ekrana Sahip Olacak!

Xiaomi bugün, bir sonraki Redmi Note serisi cihazların Redmi Note 10 adı altında satışa sunulacağını doğruladı. Cihazlar önümüzdeki ay, yani Mart 2021’de tanıtılacak. Bunun öncesinde, yeni bir bilgi, bunlardan birinin bir AMOLED ekrana ve 108MP kameraya sahip olabileceğini gösteriyor.

Güvenilir bir kaynak, Redmi Note 10 Pro’nun bir AMOLED ekrana sahip olabileceğini söylüyor. Redmi Note 10 serisinin, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro olmak üzere iki telefonla gelmesi bekleniyor. Telefonların ‘Pro’ modeli AMOLED ekrana sahip ilk Redmi Note akıllı telefon olabilir.

Telefonun TENAA listesi, cihazın 162,29 x 77,24 x 9.6 milimetre olduğunu gösteriyor. Cihazın görüntüleri henüz listede bulunmuyor fakat telefon 6,53 inçlik ekran ile geliyor.

Üstelik 5,900mAh nominal kapasiteli dev bir batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi 6,000mAh gibi görünüyor. Bazı raporlar, bu cihazın Redmi Note 10 4G veya Redmi 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Başka bir kaynak telefonun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Telefonun 1080 x 2340 piksel sağlayan bir LCD ekrana sahip olduğunu ve gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden aldığını ortaya çıkardı.

Telefonun 6.000 mAh bataryası, 3C sertifikasıyla zaten bilinen 22.5W hızlı şarj ile birleştirildi. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ayrıca 196 gram ağırlığında bulunuyor.