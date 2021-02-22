Redmi Note 10 Pro Max’in Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Xiaomi, Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro’dan oluşan yeni nesil Redmi Note 10 serisini çok yakında piyasaya sürecek. Telefon serisinin en üst modeli ise ilk kez ortaya çıktı. Redmi Note 10 Pro Max’in renk ve depolama çeşitleri bir rapora konu oldu. Yeni nesil amiral gemisinin teknik detayları da böylece sızdırıldı.

Sızıntı, Redmi Note 10 Pro Max’in 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi iki seçenekle geleceğini iddia etti. Ayrıca telefonun Mavi, Siyah ve Bronz olmak üzere üç renkte satışa sunulacağı belirtildi. İsminden de anlaşılacağı gibi, Pro Max modeli Note 10 Pro’dan daha yukarıda konumlandırılacak.

Yayının paylaştığı Redmi Note 10 Pro Max’in RAM ve depolama bilgileri, Snapdragon 768G işlemciyle destekleneceğini de ortaya çıkardı. İşlemci, Xiaomi tarafından geçen yıl Redmi K30 5G Racing Edition akıllı telefon için kullanılmıştı. Bu modelin ayrıca 120Hz IPS ekran, 108 megapiksel dörtlü kamera sistemi ve 5.050mAh pil gibi diğer özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Geçen haftaki sızıntı, Note 10 Pro’nun 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerde geleceğini iddia etmişti. Ayrıca telefonun 120Hz IPS ekran, Snapdragon 732G yonga seti, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemi ve 5.050mAh pil gibi özelliklerle gelebileceğini de ortaya çıkardı.

Son olarak, Redmi Note 10’un IPS ekranı, Snapdragon 678 yonga seti ve 48 megapiksel dörtlü kamera kurulumu gibi özelliklerle geleceği de belirtildi. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerle satışa sunulabilir. Cihazın, Beyaz, Yeşil ve Siyah gibi renklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi Note 10 serisi, 4 Mart’ta görücüye çıkacak.