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Redmi Note 10 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin beklenen lansmanı gerçekleşti. Redmi Note 10 serisi tanıtıldı. Bu yazıda Redmi Note 10 Pro hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Ayşen Sıla

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redmi10 ic

Xiaomi, bugün muhteşem bir lansman etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sabırsızlıkla beklenen Redmi Note 10 serisi önce Hindistan’da ardından da tüm dünyada resmen satışa sunuldu. Telefon serisinin küresel modelleri beş cihazdan oluşuyor. Bu yazımızda serinin büyük abisi Redmi Note Pro akıllı telefonunu ele alacağız.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro’nun küresel modeli, Hindistan için satışa sunulan Redmi Note 10 Pro Max’e benzer özellikler sunuyor. Ekranı, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran panelinden oluşuyor.

Teknik özellik sayfası, ekranın SGS Eye Care Display Sertifikasına ve SGS “Kusursuz Pro” derecesine sahip olduğunu söylüyor. 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanına sahip bir Snapdragon 732G işlemciyle destekleniyor.

redmi10 ic

Dörtlü arka kameralar 108 MP geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP telemakro kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeriyor. Ön kamerası 16MP f/2.45 sensörden oluşuyor. Diğer özellikler, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, AI Face Unlock, Çok Fonksiyonlu NFC, stereo hoparlör, IR blaster, IP53 su geçirmezlik derecesi, 5020mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile çalışıyor. Glacier Blue, Gradient Bronze ve Onyx Grey renklerde satışa sunuluyor. Telefonda 6 + 64GB, 6 + 128GB ve 8 + 128GB RAM ve depolama seçeneği bulunuyor. Telefonun fiyatı 279 dolar ile 329 dolar arasında seçeneğe göre farklılık gösteriyor. Telefon 8 Mart tarihinden itibaren satın alınabilecek.

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Cepkolik
KaynakXDA Developers

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