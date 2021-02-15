Redmi Note 10 Serisi, AMOLED Ekrana Sahip Olabilir!

Redmi, Twitter’da bir anket başlattı! Hayranlara, Redmi Note 10 serisinde hangi ekran panelini görmeyi tercih ettiklerini soran ünlü şirket, kullanıcıların fikrini fazlasıyla önemsiyor. Ankete göre AMOLED ekran, önde götürüyor.

İnsanların yaklaşık yüzde 88’i AMOLED ekranlı Redmi Note 10 serisi bir telefon görmek istiyor. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Redmi Note 10 serisinin Redmi Note 10 4G, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G gibi telefon modellerini içereceğini ortaya çıkardı. Bu telefonlardan en az biri bir AMOLED ekrana sahip olabilir.

Söylentiler, geçen yılki Redmi 10X 5G’nin Redmi Note 10 serisi telefon olarak yeniden markalandırılabileceğini iddia ediyor. Dimensity 820 işlemci destekli telefon Mayıs 2021’de piyasada yerini alabilir.

Telefonun TENAA listesi, cihazın 162,29 x 77,24 x 9.6 milimetre olduğunu gösteriyor. Cihazın görüntüleri henüz listede bulunmuyor fakat telefon 6,53 inçlik ekran ile geliyor.

Üstelik 5,900mAh nominal kapasiteli dev bir batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi 6,000mAh gibi görünüyor. Bazı raporlar, bu cihazın Redmi Note 10 4G veya Redmi 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Başka bir kaynak telefonun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Telefonun 1080 x 2340 piksel sağlayan bir LCD ekrana sahip olduğunu ve gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden aldığını ortaya çıkardı.

Telefonun 6.000 mAh bataryası, 3C sertifikasıyla zaten bilinen 22.5W hızlı şarj ile birleştirildi. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ayrıca 196 gram ağırlığında bulunuyor.