Redmi Note 10 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

Redmi Note 10 serisi çok yakında raflarda yerini alacak. Telefon serisinin rakiplerinden daha iyi özellikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Yeni Redmi Note serisinin bir AMOLED ekrana sahip olacağını biliyorduk. Xiaomi şimdi de serinin 120Hz yenileme hızına sahip olacağını doğruladı!

120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, genellikle amiral gemisi telefonlarda bulacağınız bir şeydir. AMOLED ekrana sahip bütçe amiral gemisi telefonlar bile genellikle 60Hz yenileme hızıyla gelir, bu yüzden bu bilgi çok ama çok önemli. Bu özellik bugün erken saatlerde resmi Xiaomi Twitter hesabı tarafından onaylandı.

Xiaomi tweet’te hangi telefonların yüksek yenileme hızına sahip olduğunu söylemese de aslında 120Hz yenileme hızına sahip telefonun Redmi Note 10 Pro olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir reklam bize bu bilgiyi önceden vermişti. Reklam ayrıca telefonun mavi, gri ve turuncu renk seçeneklerine sahip olacağını da ortaya çıkarmıştı.

Videoda ortaya çıkan diğer özellikler ise 108MP ana arka kamera, stereo hoparlör ve 33W hızlı şarj özelliği oldu. Standart model ayrıca ortalanmış delikli bir AMOLED ekrana, plastik gövdeye, Snapdragon 678 işlemciye, 13 MP selfie kamerasına ve 48 MP dörtlü arka kameraya sahip olacak.