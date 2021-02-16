Redmi Note 10 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı!

Xiaomi merkezli Redmi, markanın en başarılı serisi olan olan Redmi Note 10 serisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Redmi Note 10 serisi, uzun zamandır haberlere de konu oluyor. Bugün Redmi, Redmi Note 10 serisinin resmi olarak 4 Mart’ta piyasaya çıkacağını doğruladı.

Lansman tarihini teyit etmenin yanı sıra şirket, akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir sızıntı, şirketin bu seride dört cihaz başlatabileceğini ortaya çıkardı. Bunlar Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olarak belirtiliyor.

Söylentiler, geçen yılki Redmi 10X 5G’nin Redmi Note 10 serisi telefon olarak yeniden markalandırılabileceğini iddia ediyor. Dimensity 820 işlemci destekli telefonun TENAA listesi, cihazın 162,29 x 77,24 x 9.6 milimetre olduğunu gösteriyor. Cihazın görüntüleri henüz listede bulunmuyor fakat telefon 6,53 inçlik ekran ile geliyor.

Üstelik 5,900mAh nominal kapasiteli dev bir batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi 6,000mAh gibi görünüyor. Bazı raporlar, bu cihazın Redmi Note 10 4G veya Redmi 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Başka bir kaynak telefonun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Telefonun 1080 x 2340 piksel sağlayan bir LCD ekrana sahip olduğunu ve gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden aldığını ortaya çıkardı.

Telefonun 6.000 mAh bataryası, 3C sertifikasıyla zaten bilinen 22.5W hızlı şarj ile birleştirildi. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ayrıca 196 gram ağırlığında bulunuyor.