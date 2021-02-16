Ana Sayfa Akıllı Telefon Redmi Note 10 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı!

Redmi Note 10 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı!

Redmi Note 10 serisinin lansman tarihi belirlendi. 4 Mart'ta piyasaya çıkacak telefonlara dair bütün detayları derledik.

Ayşen Sıla

-

0
redmi

Xiaomi merkezli Redmi, markanın en başarılı serisi olan olan Redmi Note 10 serisi akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Redmi Note 10 serisi, uzun zamandır haberlere de konu oluyor. Bugün Redmi, Redmi Note 10 serisinin resmi olarak 4 Mart’ta piyasaya çıkacağını doğruladı.

Lansman tarihini teyit etmenin yanı sıra şirket, akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir sızıntı, şirketin bu seride dört cihaz başlatabileceğini ortaya çıkardı. Bunlar Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olarak belirtiliyor.

Söylentiler, geçen yılki Redmi 10X 5G’nin Redmi Note 10 serisi telefon olarak yeniden markalandırılabileceğini iddia ediyor. Dimensity 820 işlemci destekli telefonun TENAA listesi, cihazın 162,29 x 77,24 x 9.6 milimetre olduğunu gösteriyor. Cihazın görüntüleri henüz listede bulunmuyor fakat telefon 6,53 inçlik ekran ile geliyor.

redmi

Üstelik 5,900mAh nominal kapasiteli dev bir batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi 6,000mAh gibi görünüyor. Bazı raporlar, bu cihazın Redmi Note 10 4G veya Redmi 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Başka bir kaynak telefonun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Telefonun 1080 x 2340 piksel sağlayan bir LCD ekrana sahip olduğunu ve gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden aldığını ortaya çıkardı.

redmi

Telefonun 6.000 mAh bataryası, 3C sertifikasıyla zaten bilinen 22.5W hızlı şarj ile birleştirildi. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ayrıca 196 gram ağırlığında bulunuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Google Stadia 100 Yeni Oyun İle Geliyor!

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ile 2019 yılında tanışmıştık. Bu oyuncuların, yeterli donanım özelliklerine sahip olmayan bilgisayarlarına rağmen oyun oynamalarına olanak sağlayan bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Şubat Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, akıllı telefonlarını sunmanın yanı sıra onlara güncelleme göndermeyi de ihmal etmiyor. Şirket şimdi de bir önceki nesil Galaxy Note 10 serisi için yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo Yeni Bir Kamera Tasarım Patenti Satın Aldı!

Oppo, akıllı telefon pazarında payını arttırmak için yeni modeller sunuyor ve bu yeni modellere yeni özellikler ekleyerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu nedenle şirket bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Redmi Note 10 Mart Ayında Sunulacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki payını arttırmak için hız kesmeden yeni modeller sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin Redmi Note...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Fold Android 11 Tabanlı One UI 3.0 Güncellemesi Alıyor!

Galaxy Fold'un Android 11 ekosistemine dahil olacağı geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyordu. Bugün ortaya bununla ilgili yeni bir haber çıktı. SM-F900U1 model numaralı cihaz ABD'de...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014