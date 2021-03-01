Redmi Note 10, Snapdragon 678 İşlemciyle Küresel Pazara Girecek

Redmi Note 10 serisi, Hindistan’da 4 Mart’ta tanıtıldı. Diğer ülkeler için de bir lansman planlanıyor. Resmi detaylara ek olarak yeni telefonlar hakkında çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Ancak son bilgiler Redmi Note 10 serisi hakkında daha ince detayları gün yüzüne çıkardı.

Yeni görüntüler dün ortaya çıktı ve bunlar Redmi Note 10’un küresel versiyonunu gösteriyor. Bu görüntüler, aynı zamanda telefonun bazı temel özelliklerini de doğruluyor. Xiaomi Leaks Ph tarafından Facebook’ta yayınlanan fotoğraflar kutudan çıkarılmış bir telefona ait görünüyor.

Redmi Note 10, 6,43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Telefona hangi işlemcinin güç vereceğini merak ediyorsanız, görüntü bunun Snapdragon 678 olduğunu ortaya koyuyor. Bu, Qualcomm tarafından geçen yıl Aralık ayında duyurulan bir 4G işlemci.

Telefonun içinde 5000mAh batarya bulunuyor. Bu, Redmi Note 9’un içindeki 5020mAh pilden biraz daha küçük diyebiliriz. Bununla birlikte, önceki modelin desteklediği 18W’a kıyasla daha hızlı doldurmanıza izin veren 33W hızlı şarj bulunuyor.

Redmi Note 10, 48MP dörtlü kameraya sahip olacak. 48MP ana arka kameranın yanı sıra, ultra geniş açılı bir kamera ve bir makro kamera olduğu ortaya çıktı. Redmi Note 10’un Android 11 tabanlı MIUI 12’yi çalıştırması bekleniyor.