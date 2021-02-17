Redmi Note 10’nun Temel Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni Redmi Note 10 serisini 4 Mart tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bu modeli hakkında ise bugün yeni bilgiler ortaya çıktı. Xiaomi‘nin Hindistan web sitesinde bulunan bilgiler de cihazın temel özellikleri detaylanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Yeni Redmi Note 10, önceki nesil modellerine göre daha ince ve daha hafif bir tasarımla geliyor. Ayrıca telefonun ön paneli Gorilla Glass ile korunurken aynı zamanda IP52 sertifikası ile birlikte delikli bir ekran çentiği sunuyor.





Cihazın yan tarafında güç tuşuna monte edilmiş parmak izi sensörü yer alıyor. Redmi Note 10‘nun ekranı düz bir şekildeyken arka tarafı daha çok kavisli bir yapıya sahip. Bununla birlikte cihazda Snapdragon 750G işlemci ve 108 Megapiksel bir ana kamera olacak.





LCD panel ile gelen model, Beyaz, Yeşil ve Gri renk seçeneklerine sahip durumda. Pro modeli ise Bronz, Mavi ve Gri renk seçenekleriyle geliyor. Xiaomi, şuan için yeni modeli hakkında daha fazla ayrıntıya yer vermiyor ancak ilerleyen günlerde daha fazla bilgi sahibi olacağız.