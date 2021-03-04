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Redmi Note 10S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi'nin beklenen lansmanı gerçekleşti. Redmi Note 10 serisi tanıtıldı. Bu yazıda Redmi Note 10S hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik...

Ayşen Sıla

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Xiaomi, bugün muhteşem bir lansman etkinliğine ev sahipliği etti. Sabırsızlıkla beklenen Redmi Note 10 serisi önce Hindistan’da ardından da tüm dünyada resmen satışa sunuldu. Telefon serisinin küresel modelleri beş cihazdan oluşuyor. Bu yazımızda Redmi Note 10S akıllı telefonunu ele alacağız.

Redmi Note 10S

Bu telefon, geçen sene piyasaya sürülen Redmi Note 9S’in üst modeli olarak karşımıza çıkıyor.
Redmi Note 10S, 60Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç AMOLED panelle geliyor. Telefon, önceki modelin Snapdragon 720G işlemcisine karşılık Helio G95 işlemci bulunduruyor. Telefonda, 6 + 64GB, 6 + 128GB ve 8 + 128GB RAM ve depolama seçeneği bulunuyor.

Redmi Note 10S, arkasında 64MP ana kamera var ve 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca 13MP selfie kamerası da var.

redmi note 35.jpgic

Telefonun içinde 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya bulunuyor. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, stereo hoparlörler ve bir ses girişi bulunuyor.

Telefon, Android 11 tabanlı MIUI 12 işlemciyle destekleniyor. Redmi Note 10S, Onyx Grey, Pebble White ve Ocean Blue renklerinde Nisan ayında satışa sunulacak. Fiyatı ise yapılandırmasına göre 249 ile 279 dolar arasında değişiyor.

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Cepkolik
KaynakXDA Developers

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