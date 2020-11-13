Redmi Note 10’un Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi tabanlı Redmi, yakında yeni Redmi Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu telefonların model numaraları ortaya çıksa da resmi isimleri henüz bilinmiyor.

Fakat bu telefonların ikisinin Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G olabileceğine inanılıyor. Bir diğer telefon ise bugün TENAA veritabanında görüntülendi. Telefonun Redmi 10 olabileceği öne sürülüyor.

Telefonun TENAA listesi, cihazın 162,29 x 77,24 x 9.6 milimetre olduğunu gösteriyor. Cihazın görüntüleri henüz listede bulunmuyor fakat telefon 6,53 inçlik ekran ile geliyor.

Üstelik 5,900mAh nominal kapasiteli dev bir batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi 6,000mAh gibi görünüyor. Bazı raporlar, bu cihazın Redmi Note 10 4G veya Redmi 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor.

Başka bir kaynak telefonun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Telefonun 1080 x 2340 piksel sağlayan bir LCD ekrana sahip olduğunu ve gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden aldığını ortaya çıkardı.

Telefonun 6.000 mAh bataryası, 3C sertifikasıyla zaten bilinen 22.5W hızlı şarj ile birleştirildi. Telefonun arka tarafında 48 megapiksellik bir ana kamera ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ayrıca 196 gram ağırlığında bulunuyor.