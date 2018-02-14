Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro Tanıtıldı: İşte Detaylı Özellikler!

Geçtiğimiz günlerde çokça bahsettiğimiz üzere 14 Şubat’ta Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro modellerini resmen tanıttı. Artık fiyatı ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabildik.

Xiaomi resmi olarak yeni Redmi Note 5‘in ve Redmi Note 5 Pro‘nun resmen satışını başlattı. Hindistan’da düzenlenen etkinlikte, Redmi Note 5 için 155 $ ve Redmi Note 5 Pro için 218 $ fiyatları açıkladı. Her iki telefon da Flipkart ve Mi.com üzerinden online olarak ve perakende ortakları aracılığıyla offline olarak satışa sunulacak.

Redmi Note 5 Pro, Hindistan’da global bir başlangıç ​​yapan yepyeni bir cihazdır. Redmi Note 5 ile aynı 5.99 inç ekrana, ancak 1.8GHz ve Adreno 509 GPU’da saat hızına sahip 4+4 Kryo 260 işlemcili yeni bir Snapdragon 636 işlemcisine sahiptir.

4GB veya 6GB RAM ve 64GB depolama alanı arasından seçim yapabilirsiniz. Arkada 12MP f/2.2 birincil kamera ve 5MP f/2.0 derinlik sensöründen oluşan yeni bir çift kamera sistemi var. Önde ise LED flaşlı 20MP’lik bir kamera bulunuyor. Telefon Face Unlock ile tanınıyor ve ilk kez Xiaomi‘nin bu teknolojiye girmesini sağlayan model olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 5 ile aynı 4000mAh bataryaya sahip ancak yine de hızlı şarj ve USB Type-C yok. MIUI 9 ile Android Nougat birleşimi modelin üstünde gönderilecek. Redmi Note 5 Pro ayrıca dört renkte mevcut olacak: Siyah, Altın, Pembe Altın ve Mavi.

Redmi Note 5, Hindistan için yeniden düzenlenmiş bir Redmi 5 Plus‘tır. Köşeleri yuvarlatılmış ve kavisli 2.5D cam olan 2160×1080 piksel çözünürlüklü 5.99 inç, 18:9 ekrana sahiptir. İçinde 3GB veya 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanı seçeneği sunan bir Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi vardır. Arkada 12MP, f/2.2 kamera ve ön tarafında ise LED flaşlı 5MP bir kamera var. Telefon, Android 7.0 Nougat’ın üstünde çalışan MIUI 9 ile birlikte gönderilecek. Güç vermek için 4000mAh pil bulunuyor ancak hızlı şarj ve micro USB bağlantısı bu modelin üzerinde değil.

Redmi Note 5 ise Siyah, Altın, Pembe Altın ve Mavi olmak üzere dört renkte satışa sunulacak.