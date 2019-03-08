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Redmi Note 7 Pro Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Xiaomi şirket yöneticileri tarafından Redmi Note 7 Pro akıllı telefon modeline ait gece ve gündüz kamera örnekleri yayınlandı!

By Selin Polat

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Redmi Note 7 Pro-13

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Redmi Note 7 Pro ay sonuna kadar bir çok pazarda tüketiciye sunulacak. Telefonun en önemli özelliklerinden biri Sony IMX58 sensörlü 48 MP kamerası. Bu yüzden şimdi iki Xiaomi yöneticisi gündüz ve gece kamera örneklerinden bir teaser yayınladı.

İlk görüntü, Çin’li şirketin kurucu ortaklarından biri ve başkanı olan Lin Bin tarafından çekildi. Uygulanan arka plan bulanıklığı ile tam 48 megapiksel çözünürlükte.

Cihazın kenar algılaması muhteşem görünürken, pembe çiçeğin alt kısmıda çok net gösterilmiştir. Her nekadar fotoğrafın üst kısımda hafif bulanıklık olsa da, harika bir çekim olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi Note 7 Pro kamera ornekleri
Redmi Note 7 Pro kamera Örnekleri

Diğer örnek ise, Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi alt bölüm başkanı Lu Weibing tarafından yayınlandı. Fotoğraf, Snapdragon 675 ile çalışan akıllı telefonun gece modu yeteneklerinin bir gösterimidir.

Fotoğraf 12 MP’dir, gelişmiş fotoğraflar için standart çözünürlüktedir ve sensörde Quad-Bayer filtresi vardır, bu da aslında gerçek bir 48MP’den ziyade büyük piksellere sahip bir 12MP ünite olduğunu gösterir.

Redmi Note 7 Pro kamera ornekleri Gece Modu
Redmi Note 7 Pro kamera Örnekleri (Gece Modu)

Telefon 13 Mart 2019 tarihinde Hindistan’da tanıtılacak. Çin etkinliğinin 18 Mart’ta yapılması planlanıyor, ancak henüz hangi fiyat yapısı ile geleceğini bilmiyoruz.

KaynakGsmarena
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